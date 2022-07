Samsung è stato il primo produttore importante a credere fermamente negli smartphone pieghevoli e a puntarci con decisione e il mercato gli sta chiaramente dando ragione: i numeri delle vendite raggiunti dagli ultimi Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G — indiscutibili punti di riferimento della categoria — sono la chiara dimostrazione di come i foldable non siano più quei prodotti un po’ bizzarri dall’aria quasi prototipale e d’interesse di una piccola nicchia di appassionati, bensì dei dispositivi ormai ben noti al grande pubblico e anzi nelle tasche degli utenti in cerca di qualcosa di nuovo.

Gli smartphone pieghevoli in questo momento

La strada percorsa dai tempi del primo Samsung Galaxy Fold e dalle interminabili polemiche relative al display è stata tanta e i progressi sono sotto gli occhi di tutti: nel frattempo, il produttore sudcoreano è riuscito non solo a migliorare nettamente il prodotto di punta — il supporto alla S Pen e la resistenza all’acqua con certificazione IPX8 sono solo due caratteristiche impensabili fino a pochi anni fa —, ma gli ha anche affiancato un modello più economico che, complici i prezzi più vicini a quelli degli smartphone tradizionali e le reminiscenze degli vecchi telefoni clamshell (a conchiglia), ha ottenuto un successo rapido e significativo.

Gli attuali Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) sono la perfetta testimonianza del livello di maturità raggiunto dagli smartphone pieghevoli, segmento in cui nel frattempo anche altri produttori hanno iniziato a destreggiarsi piuttosto bene: si pensi a OPPO col suo Find N, a Huawei con Mate X2 e P50 Pocket, ma anche a Xiaomi, HONOR e vivo. La presenza di concorrenti agguerriti non può che rappresentare uno stimolo per Samsung, che chiaramente non ha la minima intenzione di perdere un primato conquistato con merito. Da tutto questo, comunque, si può ricavare una conclusione significativa: gli smartphone pieghevoli sono diventati mainstream.

Samsung: i numeri di Fold3/Flip3 e il futuro

A questa considerazione è giunto anche Dr. TM Roh, President & Head of MX Business di Samsung Electronics, che ha voluto parlare dei risultati ottenuti finora e dei passi che verranno mossi tra meno di un mese.

Presente

Partiamo dal dato numerico: lo scorso anno, Samsung ha venduto circa 10 milioni di smartphone pieghevoli in tutto il mondo. Questo si traduce in una crescita del 300% del segmento di riferimento rispetto al 2020 e secondo il dirigente questa fase di crescita sostenuta è ancora lungi dall’essere finita. I pieghevoli stanno raggiungendo un livello di diffusione tale da rappresentare una fetta importante dell’intero mercato degli smartphone.

Questa crescita si lega a doppio filo al cambio di strategia messo in atto da Samsung con la gamma Flip e le percentuali sono degne di nota: lo scorso anno, il 70% degli acquirenti di un pieghevole del brand ha scelto un Flip anziché un Fold. Mentre tanti utenti hanno comunque voluto provare una nuova esperienza di produttività con Samsung Galaxy Z Fold3 5G, sono stati dunque nettamente più numerosi quelli che hanno scelto di spendere di meno per un prodotto come Samsung Galaxy Z Flip3 5G che fa del design e della comodità i suoi tratti distintivi.

Il dirigente di Samsung, nel riepilogare gli elementi chiave del successo, ha ricordato anche l’importante collaborazione con partner come Google, Microsoft e non solo.

Futuro

Guardando al futuro, la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4 si avvicina: il produttore ha diramato gli inviti per il 10 agosto 2022.

TM Roh ha parlato anche di questo, sottolineando il ruolo decisivo degli utenti: l’impatto dell’innovazione non si misura sulla base di quello che la tecnologia può fare, ma di ciò che gli utenti possono fare grazie ad essa. Per la creazione di questi nuovi modelli, Samsung dice di aver avuto nei propri utenti la principale fonte di ispirazione.

In attesa di scoprire i nuovi modelli di Samsung, diteci nei commenti se preferite un pieghevole come Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che porta la produttività mobile e il multitasking ad un nuovo livello, oppure uno come Samsung Galaxy Z Flip3 5G, meno costoso e più comodo.

