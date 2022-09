Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è totalmente un altro smartphone rispetto alla precedente generazione. Vero, esteticamente non sembra ma in realtà lo è anche da quel punto di vista, solo che non si vede ma si sente, eccome se si sente.

Samsung Galaxy Z Flip 4 design

Flip 4 è migliorato tantissimo rispetto a Flip 3, questo è un dato di fatto. Esteticamente le differenze rispetto alla precedente generazione sono poche ma importanti. Il profilo lucido in alluminio rinforzato dona un look super premium, da chiuso sembra quasi un gioiello, mentre il vetro Gorilla Glass Victus+ si è dimostrato molto resistente.

La nuova cerniera è più piccola rispetto al precedente modello ma molto, molto più solida. Quasi impossibile aprirlo con una mano ma è un bene, restituisce proprio quella sensazione di costruzione precisa, fondamentale in un pieghevole. Dal punto di vista ergonomico, lui è assolutamente il miglior smartphone in circolazione. In tasca non si sente, si può inserire nel taschino della giacca o in una borsetta senza problemi, è davvero comodissimo vivere con lui.

Inoltre non si è obbligati a tenerlo sempre chiuso, se lo si deve utilizzare tanto può stare tranquillamente aperto, se non si vuol esser disturbarti può stare chiuso. Il display esterno è da 1.9″ ed è decisamente luminoso e si può utilizzare sotto al sole senza problemi. Non si sente la necessità di un pannello più grande, si riescono a svolgere tutte le azioni rapide in totale comodità.

Ora un po’ di cose semplici che fanno piacere. La prima, il sensore di impronte digitali velocissimo. La seconda, come semplice telefono è fantastico, davvero ottima ricezione e vale lo stesso per la qualità di conversazione e dei microfoni. La terza, c’è la ricarica wireless, anche inversa. La quarta, quella più importante, è la resistenza all’acqua che è una roba assurda per un pieghevole.

Samsung Galaxy Z Flip 4 display e audio

La piega del display è leggermente migliorata, è più netta e si sente meno al tatto, questo è merito della nuova cerniera. Sicuramente una questione personale ma non da un reale fastidio ed il cervello dopo pochi minuti di utilizzo la cancellerà dalla vista.

Per tutto il resto il display da 6.7” Dynamic Amoled Fullhd+ a 120 Hz LTPO è assolutamente fantastico. Si legge benissimo in ogni condizione di luce, il sensore di luminosità lavora alla grande e poi la qualità di Samsung c’è e si vede nella calibrazione dei colori vivace ma sempre naturale e precisa, nella gamma dinamica in grado di esaltare qualsiasi contenuto multimediale.

A supporto di un display del genere c’è anche una qualità audio di livello. Due speaker stereo che sparano un suono corposo, dinamico, pieno e pulito anche al massimo del volume. Fantastico utilizzarlo da chiuso con Spotify, anche se chiuso, l’audio non ne risente anzi diventa un mini speaker potentissimo.

Samsung Galaxy Z Flip 4 utilizzo

La cosa che stupisce di più e non senza sorprese per un pieghevole così piccolo, sono le prestazioni. La One UI è un interfaccia ricca di funzioni, è un sistema completo ma non semplice da mantenere sempre fluido e qui Samsung si è superata.

Questo Z Flip 4 è più veloce, stabile e reattivo anche del top gamma Android più accessoriato in circolazione, il Galaxy S22 Ultra. È un piccolo miracolo della tecnica. Qui lo spazio per ospitare un SOC di fascia alta è ridotto e di conseguenza anche le capacità di dissipazione del calore sono ridotte rispetto ad uno smartphone classico.

Eppure questo Z Flip 4 con il suo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 semplicemente vola tra le applicazioni, non ha il minimo ritardo, tutto è fluidissimo ed anche le animazioni più ostiche della OneUI sono burrose. La fluidità e la reattività di questo Z Flip 4 non sono solo merito del nuovo SOC di Qualcomm ma anche della One UI in versione 4.1.1 su base Android 12 che, evidentemente, ha migliorato in maniera sensibile l’intero sistema. Peccato davvero per l’assenza di DEX, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Anche stressando Z Flip 4 con benchmark e giochi, lui non molla un colpo. I risultati dei benchmark sono ottimi, anche i giochi vanno benissimo ma ovviamente rispetto ad uno smartphone normale soffre un po’ di più le operazioni a lungo carico. Per fare un esempio pratico, se fate più sessioni di benchmark, i risultati tra un run e l’altra saranno ovviamente più bassi. Così come per le sessioni lunghe di gaming, dopo una ventina di minuti si sente un po’ di calore accumulato nella zona alta e con il counter degli fps attivo potreste vedere un drop. Nulla di importante per questo smartphone che anche in queste giornate roventi, non scalda mai, se non negli stress test come tutti i flagship Android, non è penalizzato da questo design estremo ed avanzato.

Samsung Galaxy Z Flip 4 autonomia

Colpo da maestro di Samsung per quanto riguarda la durata della batteria. Il colosso ha ridotto le dimensioni generali, ha ridotto la cerniera ed ha aggiunto un modulo più grande. Ora Z Flip 4 può contare su 3700 mAh che assicurano una durata della batteria impensabile per il Flip 3.

La giornata viene sempre portata a casa con almeno un 10% di autonomia residua anche con utilizzo stress. Non da mai l’impressione di lasciare a secco anche nelle giornate durissime di utilizzo. Come dato puramente indicativo, Z Flip 4 porta a casa oltre 5 ore, 5 ore e mezza di utilizzo bello pieno.

Samsung Galaxy Z Flip 4 fotocamera

Samsung ha aggiornato solo il sensore grandangolare che resta da 12 Megapixel ma cattura più luce mentre restano invariati i sensori da 12 Megapixel ultra grandangolare e quello frontale da 10 Megapixel. Il tutto però è enfatizzato da un post processing migliorato.

Z Flip 4 scatta semplicemente delle ottime fotografie in ogni condizione di luce, senza se e senza ma. Fa bene di giorno con un HDR sempre preciso e convincente, riesce benissimo in interni e in condizioni di luce artificiale, se la cava altrettanto bene nelle condizioni di luce scarsa dove la modalità notte consente di portare a casa sempre scatti soddisfacenti.

Con la flex mode o con la possibilità di scattare con il cover display è anche uno dei migliori per selfie, video per i social o un semplice autoscatto. Basta appoggiarlo da qualche parte, fare una gesture per far partire lo scatto ed il gioco è fatto. Tra le altre cose, scattando un selfie con cover screen e la camera principale, diventa inutile la modalità ritratto perché il nuovo sensore da 12 Megapixel offre uno bokéh naturale. Colpisce anche per quanto riguarda la registrazione video. Ottima stabilizzazione sia in 4k 60 fps che 4k 30 fps, ottimo audio catturato. Nota di merito per il passaggio tra le camere super fluido in 4k 30 fps.

Samsung Galaxy Z Flip 4 considerazioni finali

Samsung Galaxy Z Flip 4 parte da 1149 Euro, si sale di prezzo per i tagli di memoria maggiore o per personalizzare i colori con la Bespoke Edition. Il prezzo è ok, è in linea con il mercato ed in più sul sito Samsung ci sono tante promo come la supervalutazione dell’usato, voucher, sconti e mesi di servizi in streaming.

Mai come quest’anno Samsung Galaxy Z Flip 4 è consigliabile alla pari o anche di più di uno smartphone classico. Non ha nessun tipo di compromesso, nemmeno di autonomia. Vale assolutamente la pena provare qualcosa di diverso. Da tempo i consumatori si lamentano degli smartphone tutti uguali, che fanno le stesse cose, ci sono addirittura brand che impostano la loro campagna marketing su questa teoria qui. Z Flip 4 è veramente diverso.

Svolta l’utilizzo dello smartphone, permette di provare davvero un’esperienza nuova e riaccende quella voglia di utilizzare lo smartphone, di studiarlo, di capirlo, di farlo vostro. Ed in più, tutti si gireranno a guardare questo Flip 4, attira l’attenzione perché non è semplicemente un prodotto riuscito, è un vero gioiellino.