La giornata di oggi si sta rivelando particolarmente proficua sotto il profilo della disponibilità di offerte per smartphone Android e in questa sede vogliamo prendere in esame quelle relative ai dispositivi di un unico produttore: OPPO. Tutte le offerte sono state individuate nella selezione settimanale degli Imperdibili di eBay e coprono varie fasce di prezzo, rivolgendosi dunque a target di utenti differenti.

Migliori offerte su smartphone OPPO disponibili su eBay

Come si accennava in apertura, il terreno di caccia utilizzato per questa nuova selezione di offerte è stato ancora una volta il marketplace di eBay e più precisamente la nuova selezione settimanale degli Imperdibili.

Tutti gli smartphone segnalati di seguito fanno capo a OPPO, tuttavia provengono da varie serie — A, Reno e Find — e fasce di prezzo; ne consegue che non tutti sono di pari livello in termini di prestazioni. Sulla base delle vostre particolari esigenze (presenti e future), valutate dunque se sia opportuno puntare solo a spendere il meno possibile o se invece sia il caso di aumentare il proprio budget per assicurarsi un dispositivo più longevo. Senza ulteriori indugi, passiamo subito alle offerte.

Gli utenti non molto esigenti che vogliano soltanto contenere al massimo la spesa, possono valutare OPPO A54 5G e OPPO A74 5G nella fascia inferiore ai 200 euro. Ecco i link diretti con i prezzi precisi:

La fascia che supera i 200 euro e arriva a sfiorare il tetto dei 300 euro è quella più ricca di alternative e con le offerte più interessanti. Si va, infatti, dal meno ambizioso OPPO A96 4G all’equilibrato OPPO Find X3 Lite 5G (ecco la nostra recensione), passando per il bello ed apprezzato OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione) fino allo scintillante OPPO Reno8 Lite 5G, lanciato in Italia lo scorso mese di giugno e già in forte sconto (ne potete trovare la nostra recensione a questo link). Ecco tutti i link da utilizzare per l’acquisto:

Sopra la soglia dei 300 euro, ma per un pelo dentro la cifra limite di 350 euro, si trova il membro più economico dell’ultima generazione della serie Find: OPPO Find X5 Lite 5G. Il modello in colorazione Startrails Blue, con 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, è acquistabile a 349,99 euro. Ecco il link diretto:

Acquista OPPO Find X5 Lite 5G 8 GB + 256 GB Startrails Blue a 349,99 euro

Infine, veniamo al modello più costoso della selezione, comunque ampiamente sotto quota 500 euro: lanciato poco più di un anno fa a 799,99 euro, OPPO Reno6 Pro 5G è ora disponibile all’acquisto in due colorazioni a soli 429,99 euro. Di questo smartphone tuttora molto valido — e apprezzabile dal punto di vista estetico — trovate qui la nostra recensione. Ecco il link per acquistarlo:

Tutti gli smartphone elencati si trovano in Italia, offrono un’opzione di spedizione gratis e provengono da venditori con feedback estremamente positivi; in tutti i casi è presente la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”), solo in alcuni anche il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

