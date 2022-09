Una nuova iniziativa promozionale targata Samsung ha preso il via nelle scorse ore sullo store online ufficiale del brand sudcoreano e coinvolge i tre flagship della serie Samsung Galaxy S22: previa applicazione di un codice sconto dedicato, è possibile risparmiare fino ad un massimo di 220 euro sul prezzo di acquisto dei tre smartphone. Insomma, le offerte così ottenibili sono senz’altro degne di nota.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato un bel numero di offerte relative agli smartphone Android, basti pensare — relativamente ad Amazon — alle offerte di lancio dei modelli entry level POCO M5 e POCO M5s, agli ottimi coupon sconto attivi su smartphone OnePlus o ancora agli sconti che toccano un po’ tutta la line-up attuale di HONOR; il tutto senza dimenticare offerte clamorose disponibili su eBay, su tutte quelle relative agli ultimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 5G.

Nuove offerte sullo store ufficiale Samsung

Anche in questo caso ci troviamo a parlare del produttore sudcoreano e di modelli di fascia premium, tuttavia non facciamo riferimento ad alcuno store online esterno, bensì al canale di vendita ufficiale del produttore per il nostro Paese.

È sufficiente aprire la pagina principale del sito samsung.com per imbattersi nella nuova iniziativa promozionale Samsung Spotlight Festival, nella quale il produttore asiatico coinvolge svariate categorie di prodotti, inclusi ovviamente gli smartphone.

Samsung Spotlight Festival: dettagli della promozione

Partito ufficialmente alle ore 17.21 del 14 settembre, il Samsung Spotlight Festival si concluderà alle 23.59 del 26 settembre prossimo. Nel momento in cui scriviamo, dunque, la promozione prevede una durata residua di poco più di 11 giorni e mezzo, per questo motivo torna utile andare subito al dunque e non sprecare tempo prezioso.

I prodotti scontati per il Samsung Spotlight Festival comprendono gli ambiti Mobile, TV e Soundbar, Elettrodomestici, Informatica; è prevista, inoltre, la possibilità di comporre un bundle per aumentare il risparmio: in caso di acquisto di più di un prodotto, l’aggiunta del secondo dà diritto al 15% di sconto extra, mentre l’aggiunta del terzo prodotto porta al 20% lo sconto nel carrello.

In questa sede ci interessa naturalmente l’ambito mobile, nel cui contesto è possibile ottenere degli sconti niente male attraverso l’applicazione del codice FESTIVALS22 direttamente nel carrello. Nel seguente paragrafo vedremo più nel dettaglio gli sconti che è possibile ottenere.

Offerte Samsung Galaxy S22 e non solo

I modelli che occupano la copertina nella sezione mobile sono i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip4 5G (ecco la nostra recensione), tuttavia nel loro caso è prevista solo la possibilità di acquistare con finanziamento pagando da gennaio 2023 e di ottenere una valutazione dell’usato fino a 700 euro.

I primi veri sconti sono quelli relativi a Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra: l’applicazione del codice sconto FESTIVALS22 permette di risparmiare fino a 220 euro. Più precisamente, lo sconto ammonta a 150 euro nel caso di Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+ nel taglio di memoria da 128 GB e a 220 euro per Samsung Galaxy S22 Ultra nel taglio di memoria da 512 GB. Ecco i prezzi ottenibili:

Lo stesso codice sconto FESTIVALS22 dà diritto anche ai seguenti sconti:

Samsung ci tiene a ricordare che dal 25 al 30 settembre il codice ARK10 darà diritto al 10% di sconto sul super monitor Odyssey Ark. Infine, al seguente link trovate la pagina dedicata della promozione:

Offerte Samsung Spotlight Festival (fino al 26 settembre)

