Nella giornata di oggi, 15 settembre 2022, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: sono attive le offerte dello Sconto World (“Il meglio della tecnologia con sconti fino al 50%”), con un gran numero di smartphone Android per tutte le tasche.

Rammentandovi che per tutte le altre offerte relative al mondo Android potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata, andiamo a scoprire quelle appena rese disponibili dal rivenditore rosso.

“Sconto World” di MediaWorld (fino al 29 settembre): info utili

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nel contesto di questa promozione firmata MediaWorld, andiamo a scoprire in breve le informazioni più importanti dello Sconto World.

Partiamo con il dire che l’iniziativa ha preso il via allo scoccare della mezzanotte e che la scadenza è fissata per il prossimo 29 settembre. Tutte le offerte previste sono disponibili sia online che nei punti vendita fisici, con consegna gratuita solo ove espressamente riportato. Come al solito, il rivenditore permette di pagare in 20 rate a tasso zero gli acquisti a partire da 199 euro.

Offerte smartphone di MediaWorld “Sconto World” (fino al 29 settembre)

In questa sede verranno prese in esame solo e unicamente le offerte relative agli smartphone Android, tuttavia lo Sconto World di MediaWorld ne comprende anche tantissime altre su prodotti tecnologici delle categorie più disparate che potete trovare a questo link.

Ecco le migliori offerte proposte da MediaWorld:

Questi modelli, anche in altre colorazioni, e altri smartphone — tra cui alcuni iPhone — sono disponibili a questo link. Sia che abbiate trovato il vostro nuovo smartphone e vogliate affiancargli un wearable, sia che il vostro interesse sia solo per gli indossabili, potete trovare alcuni modelli di cuffie true wireless a questo link e smartwatch e smartband a quest’altro link.

Infine, per tutte le offerte della promozione Sconto World di MediaWorld, che vi ricordiamo essere attiva anche nei negozi della catena, potete fare riferimento al link riportato di seguito:

Tutte le offerte di MediaWorld “Sconto World” (fino al 29 settembre)

