C’è voluta molta pazienza stavolta, ma finalmente sono arrivati in Italia entrambi gli ultimi gioiellini del colosso cinese. Huawei P50 Pro da una parte, e Huawei P50 Pocket dall’altra, quest’ultimo perfetto per i più smaliziati alla ricerca di un prodotto più unico che raro perché pieghevole, che proprio nel design trova il suo punto di forza. Niente cerniere invece per il P50 Pro, uno smartphone decisamente più classico ma che si fa apprezzare per altri motivi, in primis fotografici. Comunque, giusto il tempo di un breve riepilogo, per chi si fosse perso specifiche e funzionalità nel corso dei mesi scorsi, che passiamo subito a parlare di prezzi e disponibilità di questi nuovi arrivati (in Italia): Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket.

Caratteristiche, funzioni e design di Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro è uno smartphone di fascia premium in tutto e per tutto. 5G a parte, causa ban commerciale degli USA, si tratta di un dispositivo che si presenta con uno schermo da 6,6 pollici OLED con refresh rate a 120 Hz e risoluzione 2700 x 1228 pixel. Oltre alla curvatura sui bordi, si nota il foro che contiene la fotocamera anteriore, da 13 megapixel.

Il resto del comparto fotografico è composto da un quartetto di sensori: principale True-Chroma Camera da 50 megapixel (apertura f/1.8), sensore True-Chroma Camera da 40 megapixel (f/1.6) monocromatico, sensore grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e, per finire, un sensore zoom da ben 64 megapixel (f/3.5) con stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus.

Il cuore di Huawei P50 Pro è il SoC Snapdragon 888 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Mentre lato sensori e connettività, a parte la già citata mancanza del 5G, supporta le reti 4G, WiFi 802.11 ac dual band. Bluetooth, NFC per i pagamenti in mobilità, GPS, lettore di impronte integrato nel display e connettore USB Type-C per la ricarica. A tal proposito, è necessario sottolineare che la batteria di Huawei P50 Pro ha una capacità di 4360 mAh e supporta la ricarica cablata SuperCharge a 66 W e wireless a 50 W.

Software e immagini di Huawei P50 Pro

Lo smartphone si presenta con la EMUI 12, interfaccia grafica che vanta varie funzioni riservate al software fotografico, focus principale di Huawei P50 Pro. C’è ad esempio la stabilizzazione AIS Pro, che sfruttando l’intelligenza artificiale consente di girare video super stabili anche quando viene attivato lo zoom (fino a 200x). Da notare anche la presenza di tecnologie dedicate come il Super HDR, l’XD Fusion Pro, il sistema di filtri Super Color e PetalClip, che permette di modificare i video registrati direttamente sullo smartphone.

Software fotografico a parte, la EMUI 12 integra un nuovo pannello di controllo più semplice e intuitivo da usare rispetto al passato, perfetto anche per connettere più dispositivi insieme. Degna di menzione anche la funzione che permette di trasformare lo smartphone in un’unità flash per PC o la chicca che consente di trasferire le chiamate MeeTime sulle smart TV, che grazie alla funzione Multi-Party supportano chiamate vocali e video HD con fino a 12 utenti.

Niente servizi di Google, ma per il resto c’è AppGallery sia qui che nel Pocket, sede in cui è possibile trovare un vasto assortimento di app e giochi, compresi servizi proprietari quali Petal Search (motore di ricerca AI) e Petal Maps.

Previous Next Fullscreen

Caratteristiche e funzioni di Huawei P50 Pocket

Ma passiamo a Huawei P50 Pocket, il pieghevole a conchiglia che tanto assomiglia alla serie Samsung Galaxy Z Flip. Si tratta di uno smartphone anch’esso di fascia elevata, dotato di uno schermo principale OLED da 6,9 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e 120 Hz di refresh rate. Lo schermo secondario, sempre OLED e con la medesima frequenza d’aggiornamento, ma circolare e decisamente più piccolo, è da 1,04″ pollici di diametro.

Al suo fianco, Huawei P50 Pocket vi pone un modulo fotografico così composto: fotocamera principale da 40 megapixel (apertura f/1.8), grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e Ultra Spectrum (per migliorare la resa cromatica) da 32 megapixel con apertura f/1.8. Completa il quadro la fotocamera selfie da 10,7 megapixel f/2.2.

Stessa sigla, stesso cuore per Huawei P50 Pocket, che monta un SoC Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 che, nella versione italiana, è corredato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, espandibile. Se escludiamo il supporto 5G, per le stesse motivazioni suddette, è decisamente completa la dotazione di sensori e connettività: dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS dual band, lettore di impronte digitali laterale e USB Type-C. La batteria, è da 4.000 mAh e si ricarica a 40 W grazie alla tecnologia Huawei SuperCharge.

Software e immagini di Huawei P50 Pocket

EMUI 12 è l’interfaccia utente di Huawei P50 Pocket, smartphone che, come il suo sodale è privo dei servizi di Google ma dotato di diverse funzioni interessanti che permettono di sfruttare al meglio la sua particolarità: il secondo schermo. C’è infatti la possibilità di servirsene come display in cui vedere le notifiche, oltre che per vedere l’ora, la data, gli eventi del calendario e altro. Curiosa anche la funzione Sunscreen Detection per controllare se la pelle del viso è correttamente protetta dalla luce del sole, o ancora, la modalità Super Privacy, per disabilitare automaticamente fotocamere, microfono e geolocalizzazione quando lo smartphone è chiuso.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Huawei P50 Pro e P50 Pocket

Ed eccoci al paragrafo nodale, quello sul prezzo e sulla disponibilità dei due nuovi smartphone di Huawei. Sono entrambi acquistabili già oggi direttamente su Huawei Store:

Huawei P50 Pro costa 1.199,90 euro ed è disponibile nelle colorazioni Cocoa Gold e Golden Black; fino al 28 febbraio ci sono in omaggio le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro e un anno di sostituzione gratuita di schermo e back cover.

ed è disponibile nelle colorazioni Cocoa Gold e Golden Black; fino al 28 febbraio ci sono in omaggio le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro e un anno di sostituzione gratuita di schermo e back cover. Huawei P50 Pocket costa invece 1.599,90 euro, disponibile nel colore Premium Gold con incluse, per chi lo acquista entro il 28 febbraio, le cuffie Huawei FreeBuds Lipstick oltre a un anno di sostituzione gratuita dello schermo e della back cover, come sopra.

Per approfittare del programma di garanzia suddetto, Huawei Care, è necessario richiederlo tramite l’app MyHuawei entro il 6 marzo 2022, e in ogni caso non oltre 7 giorni dall’attivazione dei prodotti.