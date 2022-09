Giunti esattamente alla metà del mese di settembre, il mercato — con Amazon in prima linea — propone offerte interessanti sia su smartphone Android in circolazione già da qualche tempo che su modelli ancora freschi di debutto ufficiale e infatti nella selezione di oggi troviamo modelli dello scorso anno come OnePlus 9 Pro, ma anche i nuovi Motorola Edge 30 annunciati esattamente una settimana fa; Realme GT Neo 3 5G si colloca idealmente nel mezzo, essendo arrivato da pochi mesi e avendo quindi avuto del tempo per calare di prezzo.

Migliori offerte smartphone Android su Amazon (15 settembre 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili, è bene porre una premessa di carattere generale: tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

OnePlus

Due giorni fa vi avevamo detto dei coupon sconto che consentono di abbattere il prezzo di alcuni smartphone OnePlus e quest’oggi vediamo l’ex top di gamma OnePlus 9 Pro 5G — di cui trovate la nostra recensione a questo link — ad un prezzo mai visto prima. Il modello 8 GB + 128 GB in colorazione Stellar Black si trova a 585,71 euro, ma applicando il coupon di 150 euro (valido “fino al 23 settembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili”) si arriva al prezzo finale di 435,71 euro, oltre 100 euro in meno rispetto al minimo storico di questo modello. Ecco il link:

Acquista OnePlus 9 Pro Stellar Black 8 GB + 128 GB a 435,71 euro con coupon 150€

Realme

Realme GT Neo 3 5G è in offerta nella versione con ricarica rapida SuperDart a 80 W (a questo link trovate la nostra recensione dell’ancora più estremo modello da 150W) nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; il prezzo richiesto è di 519,99 euro ed è il nuovo minimo storico per questo modello; lo sconto del 13% (il prezzo di listino è di 599,99 euro) si applica a tutte e tre le colorazioni. Ecco i link diretti per acquistarle tutte:

Lo stesso smartphone, in tutte le colorazioni, è disponibile anche in bundle con le cuffie Buds Air 3 Nitro a 569,98 euro invece di 679,98 euro. Ecco i link:

OPPO

Per OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro 5G, Amazon prevede un bundle che comprende le cuffie true wireless OPPO Enco Air 2 White, che di fatto equivale ad uno sconto di 69,99 euro, con l’aggiunta di 6 mesi di garanzia extra; Reno8 5G viene a costare 599,99 euro, il modello Pro — di cui trovate a questo link la nostra recensione — costa invece 799,99 euro. Ecco i link di tutte le colorazioni in promozione:

Motorola

I modelli della casa alata in offerta sono tre, uno dei quali fascia nettamente più bassa ma da inserire ugualmente per completezza: Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra, raccontati in dettaglio in questo nostro articolo.

Tutti e tre i modelli sono già disponibili su Amazon e per giunta sono già tutti scontati:

