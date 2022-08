Tra una settimana esatta, Huawei presenterà ufficialmente la nuova serie flagship Mate 50 — che dovrebbe essere composta da non meno di quattro modelli —, ma nel frattempo sono emerse delle anticipazioni, in guisa di prime foto dettagliate, su quello che dovrebbe essere il prossimo pieghevole a conchiglia del produttore cinese, il successore dell’apprezzato ma non esente da imperfezioni Huawei P50 Pocket.

Nuovo pieghevole a conchiglia firmato Huawei (TENAA)

Prima della vicenda del ban commerciale degli USA che ne ha ostacolato pesantemente l’operato, Huawei era il rivale più accreditato di Samsung nell’emergente segmento degli smartphone pieghevoli (e non solo) e adesso, pur con tutte le difficoltà del caso, sta ugualmente portando avanti il lavoro. Il mese scorso vi avevamo segnalato l’arrivo sul mercato italiano del costosissimo nuovo Huawei Mate Xs 2 e adesso sono emersi i primi dettagli di quello che — seguendo il modello di Samsung — dovrebbe essere il nuovo pieghevole mainstream di Huawei.

Apparso sul sito dell’ente di certificazione cinese TENAA e ripreso dalla fonte sulla piattaforma Weibo, lo smartphone che vedete nella galleria seguente ha tutta l’aria di essere il successore di Huawei P50 Pocket, che era stato svelato nel mese di dicembre dello scorso anno per poi arrivare anche in Italia a fine gennaio 2022. Identificato con il model number BAL-AL80, questo sarebbe il secondo pieghevole a conchiglia di Huawei.

Le immagini mostrano soltanto un design che potrebbe unire vetro e pelle — anche P50 Pocket aveva adottato un design particolare e appariscente — e purtroppo il TENAA non le accompagna con specifiche dettagliate; viene segnalata solo una batteria da 4.260 mAh, che sarebbe notevolmente più grande non solo di quella di P50 Pocket, ma anche di quella del più famoso rivale Samsung Galaxy Z Flip4. A bordo del dispositivo c’è HarmonyOS e nella scheda tecnica la stessa lacuna del predecessore: niente connettività 5G.

Altre indiscrezioni: nuovi Huawei e vivo (TENAA)

Dalle stesse fonti — TENAA e Weibo — arrivano anche le immagini di un altro nuovo smartphone Huawei, che non è pieghevole e con quello appena descritto condivide il sistema operativo HarmonyOS e l’assenza del 5G. Identificato come CHA-AL80, lo smartphone ha tutta l’aria di essere un medio di gamma, con tanto di sensore di impronte digitali laterale e foro accentrato per la fotocamera anteriore; la batteria a bordo è una 3.900 mAh.

Infine, le ultime immagini ritraggono un inedito smartphone a marchio vivo con model number V2069BA, batteria da 4.910 mAh, foro accentrato per la fotocamera anteriore, doppia fotocamera posteriore e connettività 5G. Nulla da spartire, insomma, col nuovo pieghevole vociferato in questi giorni: potrebbe trattarsi banalmente di un nuovo modello della serie Y.

Il nuovo pieghevole di Huawei è chiaramente l’oggetto di maggiore interesse di questo leak, sebbene allo stato attuale sia difficile prevedere quando verrà ufficializzato: qualcuno ha ipotizzato un lancio il 6 settembre insieme ai nuovi Mate 50, ma al momento è una semplice speculazione.

