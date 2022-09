Prende il via oggi, 15 settembre 2022, una nuova promozione che lega i nomi di Samsung e MediaWorld: Samsung Galaxy Week della nota catena tocca “Il meglio dei prodotti Galaxy”, con prodotti appartenenti a varie categorie e fasce di prezzo, e permette di ottenere sconti fino a 200 euro.

Samsung Galaxy Week di MediaWorld (fino al 21 settembre): info utili

Le offerte ottenibili sui prodotti Samsung grazie a quest’iniziativa di MediaWorld sono numerose, variegate e interessanti, ma prima è fondamentale scoprire i dettagli essenziali della promozione, così da comprenderne il funzionamento.

La Samsung Galaxy Week di MediaWorld è iniziata oggi, 15 settembre, e si concluderà il prossimo 21 settembre. Le offerte della promozione — disponibile anche sotto forma di volantino sfogliabile in formato virtuale a questo link — sono valide sia online che nei punti vendita fisici.

Il meccanismo è presto spiegato: nell’ambito della promozione, i clienti hanno diritto ad uno sconto immediato di importo crescente in funzione del totale della spesa effettuata (“Più spendi più lo sconto aumenta”). Più precisamente, si prevedono:

Sconto di 50,00 euro per un acquisto compreso tra 200,00 e 399,99 euro

Sconto di 100 euro per un acquisto compreso tra 400,00 e 999,99 euro

Sconto di 200 euro per un acquisto pari o superiore a 1.000,00 euro.

Per il regolamento completo, vi invitiamo a consultare questo link, ricordandovi che il rivenditore permette altresì di rateizzare con finanziamento a tasso zero il pagamento degli acquisti a partire da 199 euro.

Offerte Samsung Galaxy Week di MediaWorld (fino al 21 settembre)

Aprendo la pagina ufficiale della promozione, si nota subito come le offerte in essa comprese siano ripartite in due macrocategorie: Telefonia e Computer. In questa sede, ci interessa soltanto la prima, pertanto le offerte di seguito riportate afferiscono unicamente a questo ambito.

A dispetto di ciò, i prodotti rilevanti sono comunque di varie categorie, pertanto li abbiamo già suddivisi per una consultazione più agevole. I prezzi riportati sono già scontati.

Smartphone

Wearable

Tablet

Queste e tutte le restanti offerte della promozione sono disponibili al link sottostante:

Offerte Samsung Galaxy Week di MediaWorld (fino al 21 settembre)

