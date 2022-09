Smartphone OPPO per tutte le tasche nelle Offerte di settembre di Amazon

Il mese di settembre 2022 inizia oggi, ma com’è noto Amazon ha anticipato le mosse e lanciato le proprie Offerte di settembre già da qualche giorno e tra le proposte del colosso dello shopping online figura anche una nutrita selezione di smartphone OPPO, con soluzioni che coprono praticamente ogni fascia di prezzo. Insomma, quali che siano le vostre disponibilità economiche e le vostre esigenze, nella seguente raccolta potreste trovare lo smartphone giusto per voi.

Delle offerte rese disponibili da Amazon vi abbiamo già parlato diffusamente in questi giorni, partendo dalla promozione Warehouse, passando per le Offerte di settembre su smartphone Android, smartwatch — con focus dedicati a Samsung e Xiaomi —, altri prodotti tecnologici e qualche minimo storico da tenere d’occhio. Oggi è il turno di OPPO, che pure ieri aveva guadagnato il centro della scena per annunciare Pad Air e la serie Reno8 in Italia (ecco la nostra recensione del modello Pro).

Offerte di settembre di Amazon: focus su OPPO

La sezione Offerte di settembre di Amazon comprende una promozione dedicata al mondo mobile e all’interno si trovano offerte raggruppate in base al brand e, se la prima e la seconda sottosezione sono dedicate rispettivamente a Samsung e Xiaomi, la terza è riservata ai prodotti a marchio OPPO. Nella pagina dedicata è possibile trovare sia smartphone Android che altri prodotti come cuffie true wireless, smartband e smartwatch. In questa sede ci interessano i primi, che, come detto in apertura, vanno un po’ a coprire ogni fascia di prezzo.

Tutti i prodotti elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di spedizione Prime (gratuita solo per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

Partendo dalla serie Find, si trovano in sconto tutti i modelli della gamma Find X5: il più economico OPPO Find X5 Lite 5G è anche quello ribassato di meno con un prezzo di 419,99 euro (sconto del 4%); il modello intermedio OPPO Find X5 (di cui trovate a questo link la nostra recensione a confronto con Find X3 Pro) è scontato del 6%, passando così da 849,99 euro a 799,99 euro; infine, il top di gamma OPPO Find X5 Pro (ecco la nostra recensione) è acquistabile a 1.049,99 euro, con uno sconto del 9% rispetto al listino ufficiale. Ecco tutte le colorazioni in offerta:

Passando alla fascia media, ci sono tre esponenti della serie Reno di tre generazioni diverse: OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione) viene proposto a 349 euro, con uno sconto del 30%; OPPO Reno7 (ecco la nostra recensione) è disponibile a 249 euro, l’11% in meno rispetto al listino ufficiale; il più recente dei tre, OPPO Reno8 Lite 5G passa da 399,99 euro a 339 euro (sconto del 15%). Ecco tutte le colorazioni in offerta:

Infine, dalla serie A di OPPO si trovano in sconto: OPPO A74 5G a 239,99 euro (sconto del 4%) e OPPO A96 a 239,99 euro (sconto del 20%). Ecco i link diretti per l’acquisto:

Come si diceva in apertura, la pagina di OPPO comprende anche altri prodotti oltre agli smartphone e potete visionarli tutti al link sottostante:

Offerte di settembre di Amazon: OPPO

Leggi anche: migliori smartphone OPPO del mese