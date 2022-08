L’evento OPPO di Parigi è l’occasione per il produttore cinese di lanciare in Europa e in Italia diverse novità: tra queste, oltre alla serie OPPO Reno8 che abbiamo visto nell’articolo dedicato, spicca il primo tablet del marchio proposto sul mercato del Vecchio Continente. Si tratta di OPPO Pad Air, un dispositivo leggero e portatile dotato di sistema operativo ColorOS for Pad (basato su Android 12).

OPPO porta al debutto il suo Pad Air: ecco il primo tablet del marchio lanciato in Europa

OPPO Pad Air fa segnare il debutto europeo dei tablet del marchio e arriva in Italia a distanza di poco più di tre mesi dalla presentazione ufficiale cinese. Le specifiche sono le stesse che abbiamo visto lo scorso maggio e comprendono il SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa core, il display Full-HD+ da 10,36 pollici e la batteria da 7100 mAh, che secondo i dati dovrebbe essere sufficiente per la visualizzazione di video fino a 12 ore, per partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore. Il pannello ha superato la certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e vanta una protezione a bassa luce blu che riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi.

Il nuovo tablet Android offre un design bicolore caratterizzato da giunture in metallo: la parte superiore del pannello posteriore combina una texture 3D con finitura OPPO Glow e scanalature che aiutano a migliorare la presa e a non lasciare impronte; la parte inferiore è stata sabbiata con grani di 0,15 mm in modo da creare una superficie con aspetto lucido e al contempo non scivoloso.

A bordo il sistema operativo ColorOS for Pad, basato su Android 12. Supporta interazioni tattili smart come lo split-screen a due dita, la possibilità di ridimensionare le finestre a piacimento pizzicandole con quattro dita e la barra laterale intelligente. Per mantenere la continuità tra dispositivi e migliorare la produttività, sono presenti due funzioni multi-display: il trascinamento dei file e la condivisione degli appunti. La prima consente di trasferire facilmente e rapidamente i file dagli smartphone OPPO con almeno ColorOS 12.1.1., utilizzando il drag and drop, la seconda di copiare e incollare testo sia sullo smartphone sia sul tablet e averlo sempre a disposizione.

Ecco la scheda tecnica completa di OPPO Pad Air:

display IPS LCD da 10,36″ con risoluzione Full-HD+ (5:3, 2000 x 1200 pixel)

SoC Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.2

fotocamera posteriore da 8 MP (f/2.0)

fotocamera anteriore da 5 MP (f/2.2)

audio stereo con quattro speaker

connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e porta USB Type-C

batteria da 7100 mAh con ricarica rapida a 18 W

ColorOS 12 for Pad basata su Android 12

Dimensioni e peso: 245,1 x 154,8 x 6,9 mm, 440 g

Prezzo e disponibilità di OPPO Pad Air

OPPO Pad Air è disponibile da oggi in Italia su OPPO Store a un prezzo consigliato di 349,99 euro (4-128 GB) o di 299,99 euro (4-64 GB), e prossimamente sarà acquistabile anche su Amazon.it. Per i primi giorni il tablet viene proposto con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style inclusi nel prezzo.

