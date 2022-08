Xiaomi 12 e OnePlus Nord 2T al minimo su Amazon, Google Pixel 6a regala la cover

Il mese di agosto 2022 è quasi giunto al termine e Amazon ha deciso di far salire ulteriormente le temperature con le sue Offerte di settembre, che coinvolgono anche alcuni eccellenti esempi di smartphone Android tratti da varie fasce di prezzo e dai listini dei produttori più apprezzati, come ad esempio Google, Xiaomi e OnePlus presenti in questa selezione.

Delle offerte disponibili in questo momento su Amazon vi abbiamo già parlato in lungo e in largo nelle prime ore di oggi: partendo dalla promozione Warehouse iniziata allo scoccare della mezzanotte, passando per le Offerte di settembre su smartphone Android, smartwatch e altra tecnologia, fino alla Gaming Week di ASUS. In questa sede non verrà proposta una nuova lista di prodotti, quanto invece una selezione ristretta di soli tre modelli che meritano di essere presi in considerazione.

OnePlus Nord 2T 5G, Xiaomi 12 5G, Google Pixel 6a: le offerte di Amazon

I tre modelli sui quali abbiamo deciso di richiamare la vostra attenzione sono quelli che avete appena letto, ovvero: OnePlus Nord 2T 5G, Xiaomi 12 5G e Google Pixel 6a. I motivi per i quali tutti e tre figurano in questa selezione sono presto detti: i primi due hanno appena raggiunto dei nuovi prezzi minimi storici su Amazon e sono dunque più interessanti che mai; il terzo, pur non essendosi schiodato dal prezzo di listino, offre in regalo la cover ufficiale di Google, dunque tecnicamente è comunque in sconto.

Tutti gli smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

OnePlus Nord 2T 5G è uno smartphone da valutare attentamente nella fascia media, col suo display AMOLED a 90 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 1300, l’abbondante dotazione di memoria, il comparto fotografico con sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80 W. Per maggiori dettagli sul funzionamento del dispositivo, date un’occhiata alla nostra recensione. Amazon propone in offerta al minimo storico sia il taglio base da 8 GB + 128 GB che quello top con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ecco i link per procedere subito all’acquisto:

Il secondo modello al minimo storico è Xiaomi 12 5G, che nel marasma di smartphone del produttore cinese rimane uno dei più facili da consigliare: il suo display AMOLED a 120 Hz, il SoC Snapdragon 8 Gen 1 e la tripla fotocamera posteriore (50MP+13MP+5MP) sono un ottimo biglietto da visita. Per vederlo all’opera — accanto al più economico 12X —, non perdetevi la nostra recensione. Il taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage è in offerta su Amazon a 599,90 euro in tutte le colorazioni disponibili in Italia. Ecco i link per procedere subito all’acquisto:

Infine, Google Pixel 6a è il membro più recente della serie Pixel 6, ma anche quello che abbiamo definito “più conservativo”. Per maggiori dettagli su questo giudizio, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. In questa sede sappiate che Google Pixel 6a viene proposto ancora ai 459 euro del prezzo di listino, ma l’inclusione della cover ufficiale rappresenta tecnicamente uno sconto di 29 euro (5%). Ecco tutte le combinazioni disponibili:

