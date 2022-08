Un pieno di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO nelle Offerte di settembre di Amazon

Il mese di agosto 2022 termina ufficialmente oggi, tuttavia Amazon ha scelto di giocare d’anticipo e già nei giorni scorsi ha lanciato le sue Offerte di settembre, che toccano tantissimi prodotti e tra questi anche numerosi smartphone Android, inclusa una selezione immancabilmente ampia di modelli a marchio Xiaomi, Redmi e POCO.

Delle offerte disponibili in questo momento su Amazon vi abbiamo già parlato diffusamente in questi giorni, partendo dalla promozione Warehouse, passando per le Offerte di settembre su smartphone Android, smartwatch — con un focus dedicato a Samsung —, altri prodotti tecnologici e qualche minimo storico da tenere d’occhio. In questa sede, verranno presi in esame esclusivamente gli sconti sugli smartphone a brand Xiaomi, Redmi e POCO.

Offerte di settembre di Amazon: speciale Xiaomi-Redmi-POCO

La sezione Offerte di settembre di Amazon comprende una promozione dedicata al mondo mobile e all’interno si trovano offerte raggruppate in base al brand e, mentre la prima sottosezione è riservata a Samsung, la seconda è dedicata al vastissimo mondo Xiaomi. Nella pagina dedicata è possibile trovare anche dispositivi degli altri due brand strettamente imparentati, ovvero Redmi e POCO, e nel complesso è possibile reperire smartphone praticamente di ogni fascia di prezzo. Insomma, quale che sia il vostro budget, non faticherete a trovare qualche soluzione valida.

Tutti i prodotti elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di spedizione Prime (gratuita solo per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte, che per comodità sono state suddivise in base al brand.

Xiaomi

Da qualche anno a questa parte, Xiaomi utilizza il brand principale soltanto per prodotti dalla fascia media a salire, pertanto se cercate prodotti low cost dovete passare ai paragrafi successivi. Gli smartphone in offerta sono tutti molto bene equipaggiati a livello tecnico e gli sconti previsti arrivano fino al 25%. Eccoli:

Redmi

Il brand Redmi raccoglie alcune delle serie più popolari del produttore cinese e soprattutto in quella Note è facile trovare prodotti consigliabili sia agli utenti che badano all’essenziale che a quelli un po’ più esigenti. La seguente selezione è una chiara dimostrazione di quanto detto:

POCO

Sotto le insegne di POCO è possibile trovare una varietà di prodotti notevole, che va dai meno entusiasmanti entry level ai più ambiziosi modelli di fascia media e medio-alta. Anche in questa selezione troverete soluzioni diverse per budget differenti, a voi la scelta:

Gli stessi modelli sopra elencati per i tre brand sono disponibili a prezzo scontato anche in altri tagli di memoria e in altre colorazioni, li potete trovare tutti al seguente link:

