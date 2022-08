Il mese di agosto non è ancora giunto al termine, ma è ormai alle battute finali e Amazon ha deciso di portarsi avanti con il lavoro, lanciando già nella giornata di ieri le sue Offerte di settembre, tra le quali non poteva mancare una selezione di prodotti a marchio Samsung, con smartphone Android che coprono varie fasce di prezzo e anche un wearable di grande successo.

Delle offerte disponibili in questo momento su Amazon vi abbiamo già parlato diffusamente nelle scorse ore, dalla promozione Warehouse iniziata allo scoccare della mezzanotte di ieri, passando per le Offerte di settembre su smartphone Android, smartwatch e altra tecnologia, fino alla Gaming Week di ASUS e a qualche minimo storico. In questa sede, verranno prese in esame esclusivamente le scontistiche relative ai prodotti a marchio Samsung.

Offerte di settembre di Amazon: speciale Samsung

La sezione Offerte di settembre di Amazon comprende una promozione dedicata al mondo mobile e all’interno si trovano offerte raggruppate in base al brand, con la prima sottosezione riservata proprio a Samsung. Tra i prodotti del marchio sudcoreano toccati dall’iniziativa figurano smartphone top di gamma come Samsung Galaxy S22 (che potete vedere all’opera nel nostro confronto tra “compatti” top), vari modelli economici della serie Galaxy M e lo smartwatch più apprezzato dell’ultimo anno: Samsung Galaxy Watch4.

Tutti i prodotti elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tanto di spedizione Prime (gratuita solo per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti. Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte.

Partiamo dal fiore all’occhiello di questa raccolta: Samsung Galaxy S22 non ha bisogno di particolari presentazioni, essendo stato uno dei primi top di gamma di questa generazione ma rimanendo tuttora nel novero dei più validi. Per maggiori dettagli sul suo funzionamento, vi invitiamo a visionare la nostra recensione in coppia con S22+, qui diamo priorità all’offerta: Samsung Galaxy S22 è in offerta nel taglio di memoria top da 256 GB con caricabatterie incluso e in ben tre colorazioni, il prezzo è di 779 euro, scontato del 16% rispetto al listino di 929 euro. Ecco i link per l’acquisto:

Samsung Galaxy Watch4 ha da poco ceduto il posto al modello di nuova generazione, tuttavia al prezzo a cui si trova abitualmente rimane un acquisto consigliato a chiunque cerchi uno smartwatch di ottima qualità (a questo link trovate la nostra recensione del modello Classic). In questo caso, l’offerta interessa il taglio da 40 mm con connettività LTE, che viene scontato del 47% e costa soli 169 euro. Due le colorazioni disponibili, ecco i link per acquistarle subito:

Veniamo ora ai modelli della serie Galaxy M, tra i quali figurano i più recenti Samsung Galaxy M23 5G e M33 5G (a questo link è disponibile la nostra recensione), ma anche il precedente Samsung Galaxy M32 e il base di gamma Samsung Galaxy M13. Ecco tutti i modelli in offerta:

