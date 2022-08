Il gigante dell’e-commerce Amazon vuole salutare il mese di agosto e dare il benvenuto al mese di settembre proponendo una carrellata di offerte su smartphone e smartwatch (ma anche su tanti altri prodotti): in alcuni casi potrebbe scapparci una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire, tra best buy tornati ad un prezzo vicino al loro minimo storico e addirittura recentissime uscite a prezzi incredibili.

Tutte le offerte di cui vi parleremo in questo articolo, ma anche tutte le altre offerte, saranno disponibili da oggi (29 agosto) e rimarranno attive, salvo esaurimento scorte, fino al prossimo 7 settembre 2022.

Offerte Amazon di settembre: tanti smartphone Android in offerta

Tra le nuove offerte Amazon di settembre troviamo tantissimi smartphone Android, di vari produttori tra cui Samsung, Motorola, Honor, OnePlus e Google, che coprono svariate fasce di prezzo e possono davvero fare al caso di molti utenti. Si tratta, in molti casi, di smartphone che rientrano nella nostra classifica dei migliori smartphone Android del mese.

Smartphone Samsung in offerta

Samsung è indubbiamente protagonista delle offerte di settembre di Amazon; in offerta, infatti, troviamo i più recenti smartwatch del produttore sudcoreano (ne parleremo più avanti) e quattro smartphone Android: Samsung Galaxy M32, Galaxy M23, Galaxy A52s 5G e Galaxy S22.

Samsung Galaxy M32 (6+128 GB) da 299€ a 199€

Tra le peculiarità di questo smartphone del 2021 rientrano un ampio display Super AMOLED a 90 Hz e un’autonomia abbastanza generosa, derivante da una capiente batteria unita ad un affidabile SoC targato MediaTek. Note negative: manca il supporto alle reti 5G e le fotocamere non sono al top.

Samsung Galaxy M23 (4+128 GB) da 299€ a 199€

Presentato all’inizio del 2022, questo smartphone di fascia medio-bassa punta tutto sul SoC Snapdragon 750 5G di Qualcomm, su un ampio display da ben 6,6 pollici (purtroppo solo LCD) e su un comparto fotografico da buon medio-gamma.

Samsung Galaxy A52s 5G (6+128 GB) da 349€ a 278,99€

Il best buy 2021 continua a fregiarsi del titolo di best buy anche in questo 2022, specie quando si trova in offerta: dopo tanto tempo, adesso, il prezzo torna a scendere e lui si configura come una delle offerte di settembre di Amazon più interessanti, potendo contare sul super affidabile Snapdragon 778G di Qualcomm e su un bel display AMOLED di Samsung.

Samsung Galaxy S22 (8+128 GB) da 879€ a 739€

Si tratta del modello “base” tra i tre top gamma 2022 targati Samsung: è uno smartphone completo e relativamente compatto, dotato di una scheda tecnica da vero top gamma e di un software davvero completo (quasi senza eguali nel panorama Android).

Smartphone OnePlus in offerta

Tra le offerte di settembre, Amazon propone anche due recenti medio-gamma del produttore cinese OnePlus: si tratta di OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord 2T 5G.

OnePlus Nord 2 5G (8+128 GB) da 399€ a 299€

Si tratta di uno smartphone non troppo grande o pesante, almeno rispetto all’andamento del mercato, nonostante sia dotato di un display AMOLED a 90 Hz da 6,43 pollici. È basato sulla piattaforma Dimensity 1200 di MediaTek, offre una tripla fotocamera posteriore ed è abbastanza completo dal punto di vista della connettività.

OnePlus Nord 2T (6+128 GB) da 409€ a 369€

Lanciato nella prima metà del 2022 come aggiornamento intermedio rispetto al fratello Nord 2, migliora il predecessore per quanto concerne il SoC (Dimensity 1300 di MediaTek) e la velocità di ricarica ma, al netto di un cambio estetico al posteriore, la sostanza rimane pressoché invariata.

Smartphone Google in offerta

Arrivati ufficialmente da poche settimane all’interno del catalogo italiano del colosso internazionale dell’e-commerce, gli smartphone Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono stati spesso protagonisti di promozioni a tempo: da oggi è possibile acquistare entrambi i più recenti top gamma Made by Google con 50 euro di sconto su Amazon.

Google Pixel 6 (8+128 GB) da 649€ a 599€

Si tratta probabilmente della soluzione più equilibrata, tra quelle attualmente in commercio, presenti nel catalogo del colosso di Mountain View: è uno smartphone dotato di un buon display AMOLED, di un SoC da top di gamma e da un comparto fotografico che, grazie agli algoritmi di Big G, tira fuori scatti sopra la media; il tutto è completato dall’ottimo software Pixel Experience con cui Google personalizza il sistema operativo Android. È già aggiornato al recentissimo Android 13.

Google Pixel 6 Pro (12+128 GB) da 899€ a 849€

Rispetto al fratello minore guadagna un display più grande, curvo ai bordi e con frequenza di aggiornamento più elevata, un teleobiettivo periscopico per offrire lo zoom ottico e un quantitativo maggiore di RAM. È attualmente il top gamma di casa Google.

Altri smartphone in offerta

Chiudiamo la carrellata degli smartphone Android che vengono proposti tra le offerte Amazon di settembre con due dispositivi molto concreti e che possono rivelarsi molto validi soprattutto per gli utenti che non cercano uno smartphone all’ultimo grido e che non ritengono essenziale il supporto alle reti 5G: parliamo del Motorola Moto G52 e dell’Honor Magic4 Lite in versione 4G.

Motorola Moto G52 (6+128 GB) da 299€ a 219€

Gli smartphone della casa alata sono dotati di un software Android stock arricchito da qualche chicca targata Motorola. Moto G52 è basato sull’affidabile piattaforma Snapdragon 680 4G di Qualcomm e offre un’ottima autonomia grazie alla batteria da ben 5000 mAh.

Honor Magic4 Lite 4G (6+128 GB) da 299€ a 249€

Offre lo stesso design dei fratelli maggiori della gamma ma le prestazioni, affidate allo Snapdragon 680 4G di Qualcomm, sono di tutt’altra pasta. Da sottolineare l’enorme display IPS LCD da 6,81 pollici e il supporto alla ricarica rapida a 66 W.

Offerte Amazon di settembre: tanti smartwatch, con e senza Wear OS, in offerta

Oltre agli smartphone Android, le offerte di settembre di Amazon propongono in offerta anche tanti smartwatch, con e senza Wear OS, tra cui spiccano i nuovissimi Samsung Galaxy Watch5 e, soprattutto sul Galaxy Watch5 Pro, il prezzo è davvero molto interessante.

Per farvi un’idea della bontà delle offerte, lato smartwatch, che stiamo per elencarvi, vi rimandiamo alla nostra guida ai migliori smartwatch con e senza Wear OS.

Samsung Galaxy Watch5, anche Pro, in offerta

Come anticipato poche righe sopra, tra le offerte di settembre rientrano i nuovi Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, nuove creature basate su Wear OS 3 (sistema operativo per smartwatch realizzato in stretta collaborazione con Google) presentate in concomitanza con i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 dal produttore sudcoreano: i due smartwatch sono proposti in svariate configurazioni, con i modelli Pro che rappresentano indubbiamente le offerte più convenienti.

Altri smartwatch in offerta

Oltre agli smartwatch del produttore sudcoreano, tra le offerte Amazon di settembre figurano altre tre proposte molto interessanti, due targate Huawei, ovvero Huawei Watch 3 e Huawei Watch GT3, e una targata Mobvoi, ovvero il TicWatch Pro 3 in versione solo GPS.

Quelle che vi abbiamo descritto in questo articolo (che salvo esaurimento scorte saranno attive fino al 7 settembre), sono soltanto alcune delle offerte Amazon che potete trovare giornalmente nel catalogo del colosso dell’e-commerce che si conferma una delle isole felici per gli utenti che sono a caccia di qualche buona occasione per acquistare smartphone, smartwatch o altri dispositivi elettronici e informatici.

