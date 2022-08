OPPO lancia oggi in Europa due nuovi smartphone Android, esattamente come preventivato i giorni scorsi (nei quali abbiamo visto qualche anticipazione): parliamo di OPPO Reno8 5G e OPPO Reno8 Pro 5G, due dispositivi che abbiamo iniziato a scoprire con la presentazione indiana del mese scorso e quella cinese di maggio. Andiamo insieme a scoprire tutto sulla Reno8 Series.

OPPO Reno8 5G e Reno8 Pro 5G sono ufficiali anche in Italia: ecco tutti i dettagli

OPPO Reno8 5G e Reno8 Pro 5G sono stati presentati per la prima volta durante il mese di maggio in Cina, ma gli smartphone che arrivano oggi da noi differiscono sotto alcuni aspetti (il Pro+ diventa il Pro, mentre il modello “base” resta quasi lo stesso). Vale dunque la pena andare a riscoprirli grazie all’evento speciale di lancio europeo tenutosi a Parigi proprio oggi, durante il quale sono stati annunciati anche il tablet OPPO Pad Air e nuovi prodotti IoT.

“L’Europa rappresenta una delle nostre regioni più importanti e strategiche. Stiamo attualmente riorganizzando le nostre operazioni commerciali in quest’area ed espandendo la nostra presenza in 21 Paesi. In futuro, continueremo ad offrire tecnologie innovative agli utenti con un portafoglio prodotti più unificato in tutta l’Europa“, ha dichiarato Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Services. In occasione dell’evento è stata anche celebrata la partnership annunciata di recente con la UEFA Champions League.

I due nuovi smartphone Android puntano sulle prestazioni fotografiche (soprattutto il Pro) e su un design originale. Reno8 Pro 5G, come anticipato, è dotato della NPU di imaging MariSilicon X, che consente di realizzare video notturni con riprese nitide e luminose con la modalità 4K Ultra Night e contenuti 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti sia nei punti illuminati sia in quelli d’ombra. Entrambi i dispositivi dispongono di un sensore anteriore Sony IMX709 da 32 MP e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, ma solo il Pro offre un sensore ultra-grandangolare da 8 MP.

Un altro punto di forza della Reno8 Series è costituito dalla tecnologia di ricarica: entrambi i modelli possono contare su una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80 W, che permette di tornare al 50% in circa 10 minuti e al 100% in 30 minuti. Grazie al Battery Health Engine sono in grado di mantenere fino all’80% della capacità originaria dopo 1600 cicli di carica completa (il doppio dello standard del settore): come abbiamo visto, dopo anni di ricerche e studi, la casa cinese è riuscita a sviluppare un modello di batteria capace di misurare il potenziale dell’elettrodo negativo in tempo reale. Da segnalare inoltre la presenza del sistema di raffreddamento Ultra-Conductive (Pro) e del sistema di raffreddamento a liquido Super-Conductive Vapor Champer (VC).

Oltre alla dimensione del display (6,43 o 6,7 pollici) e al refresh rate (90 o 120 Hz), l’altra principale differenza tra Reno8 5G e Reno8 Pro 5G è costituita dal SoC: sul primo prende posto un MediaTek Dimensity 1300 a 6 nm, mentre sul secondo il produttore si è spinto fino a un MediaTek Dimensity 8100-MAX a 5 nm.

Ecco la scheda tecnica completa di OPPO Reno8 5G:

display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ con refresh rate a 90 Hz e frequenza di campionamento a 180 Hz

SoC MediaTek Dimensity 1300 octa core a 6 nm (4 Cortex A78 + 4 A55 e GPU Mali-G77 MC9)

8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8 e PDAF), sensore B/N da 2 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore con sensore Sony IMX709 da 32 MP

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C

sensore d’impronte digitali ottico sotto al display

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W con cavo

sistema operativo ColorOS 12.1 basato su Android 12

dimensioni e peso: 160,6 x 73,4 x 7,7 mm, 179 grammi

Ecco la scheda tecnica completa di OPPO Reno8 Pro 5G (in grassetto le principali differenze con Reno8):

display AMOLED da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate a 120 Hz e HDR10+

Full-HD+ con refresh rate a 120 Hz e HDR10+ SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX a 5 nm con GPU Mali-G610 MC6 con MariSilicon X

a 5 nm con GPU Mali-G610 MC6 con MariSilicon X 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (IMX355) e macro da 2 MP

da 8 MP (IMX355) e macro da 2 MP fotocamera anteriore con sensore Sony IMX709 da 32 MP

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, porta USB Type-C

speaker stereo , motore lineare X-Axis per feedback aptico

, sensore d’impronte digitali ottico sotto al display

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W con cavo

sistema operativo ColorOS 12.1 basato su Android 12

dimensioni e peso: 161,2 x 74,2 x 7,3 mm, 183 grammi

La nuova serie è caratterizzata da un design unibody che integra il modulo della fotocamera e la cover posteriore e fornisce una sensazione più confortevole al tatto. Reno8 Pro 5G è lo smartphone più sottile della serie, visto che offre uno spessore di 7,34 mm, e presenta le cornici più sottili tra tutti i dispositivi della famiglia. Le colorazioni tra cui scegliere sono due per ciascun modello: Reno8 5G arriva nelle versioni Shimmer Gold e Shimmer Black, Reno8 Pro 5G nelle varianti Glazed Green e Glazed Black.

Prezzi e uscita della OPPO Reno8 Series

OPPO Reno8 5G e Reno8 Pro 5G sono disponibili all’acquisto da oggi ai prezzi consigliati di rispettivamente 599,99 e 799,99 euro sullo shop online ufficiale del produttore, presso i principali rivenditori di elettronica e gli operatori, oltre che su Amazon.it. Fino al 30 settembre 2022 è prevista una promozione speciale di lancio:

acquistando Reno8 Pro 5G al prezzo consigliato di 799,99 euro sono inclusi le cuffie true wireless OPPO Enco X2, il wearable OPPO Watch Free e una cover

acquistando Reno8 5G al prezzo consigliato di 599,99 euro sono inclusi le cuffie Enco Free 2 e una cover

In più, con entrambi gli smartphone è possibile partecipare all’estrazione di due biglietti per assistere a una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

La serie Reno8 è protagonista di Testa e Resta, il programma dedicato ai membri della OPPO Community che offre la possibilità di essere selezionati per provare e recensire i dispositivi per un mese prima dell’acquisto (con il 50% di sconto sul listino). Per partecipare bisogna compilare il modulo dedicato entro il 18 settembre.

