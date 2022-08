Nuove immagini e specifiche tecniche dei Samsung Galaxy Watch5 prima del lancio

La sabbia nella metà superiore della clessidra inizia a diminuire: sono ormai soltanto cinque i giorni che ci separano dal Galaxy Unpacked 2022, evento nel corso del quale vedranno la luce non soltanto i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, ma anche nuove cuffie true wireless di fascia alta e gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5, che sono tornati ancora una volta a fare notizia per via di nuove immagini e delle specifiche tecniche trapelate prima del lancio ufficiale.

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare dei nuovi attesissimi smartwatch di Samsung, che saranno chiamati a raccogliere la pesante eredità dei tuttora ottimi Samsung Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione del modello Classic): dal design che non ha praticamente più nulla da nascondere al nuovo programma “Galaxy Early Birds to Go” che in Corea del Sud permetterà a qualche utente di provarli gratuitamente per qualche giorno prima di decidere se acquistarli o meno, senza dimenticare i dettagli sulle colorazioni che verranno proposte, sui prezzi di listino europei e sui miglioramenti relativi alla ricarica rapida.

Serie Samsung Galaxy Watch5: stesso Exynos W920, ma autonomia da riferimento

Una nuova fonte è salita alla ribalta con un leak di quelli corposi, comprensivo non soltanto di nuove immagini dei due smartwatch di Samsung, ma anche di dettagli importanti sulla loro dotazione tecnica. Per quanto riguarda la composizione della gamma, viene confermata la presenza di un totale di tre varianti: accanto ai Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm e 44 mm, ci sarà anche un più pregiato Samsung Galaxy Watch5 Pro da 45 mm. A contraddistinguere quest’ultimo modello saranno la cassa in titanio e l’inclusione di una batteria maggiorata.

Secondo la fonte, il più piccolo Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm avrà un display AMOLED da 1,19 pollici con risoluzione di 396 x 396 pixel; gli altri due, invece, disporranno di schermi AMOLED da 1,36 pollici a 450 x 450 pixel. Tutti i modelli potranno contare su una protezione in vetro zaffiro.

Nelle settimane precedenti si era già detto della probabile presenza di una batteria maggiorata e di una ricarica wireless più rapida, con conseguente capacità dei Samsung Galaxy Watch5 di fare la differenza in questo ambito. Ebbene, ora si apprende che Watch5 da 40 mm e 44 mm dovrebbero disporre di batterie da 284 mAh e 410 mAh, con autonomie dichiarate fino a 50 ore; ma il vero campione dovrebbe essere il modello Pro, coi suoi 590 mAh e un’autonomia dichiarata fino a 80 ore. Tutti i modelli supporteranno la ricarica rapida e wireless, ma di questo si è già parlato.

La serie Samsung Galaxy Watch5 non dovrebbe portare miglioramenti in termini di forza bruta, visto che si parla di una conferma dello stesso SoC Exynos W920 già usato sulla generazione precedente. A seconda del modello, però, ci saranno fino a 16 GB di memoria interna; il tutto senza dimenticare l’esistenza di varianti LTE via eSIM e funzioni come GPS e NFC che di certo non mancheranno.

I Samsung Galaxy Watch5 dovrebbero avere uno spessore di 9,8 mm e pesare 28,7 grammi (40 mm) e 33,5 grammi (44 mm); per Samsung Galaxy Watch5 Pro si riporta uno spessore di 10,5 mm e un peso non trascurabile di 46,5 grammi.

Accanto ai sensori per rilevamento di battito cardiaco, SpO2 ed ECG, ce ne sarà uno nuovo che potrebbe servire per il misuramento della temperatura corporea, anche se precedenti rumor sembrano escluderlo.

Avviandoci alle conclusioni, la gamma Samsung Galaxy Watch5 dovrebbe essere proposta in una varietà di colori e avere prezzi di listino a partire da 299 euro (40 mm), 329 euro (44 mm) e 469 euro (Pro); per le varianti con connettività LTE ci dovrebbe essere un aumento di prezzo tra i 40 e i 50 euro.

Serie Samsung Galaxy Watch5: nuove immagini

