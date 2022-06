Prosegue a colpi di indiscrezioni e informazioni trapelate la marcia di avvicinamento al lancio dei nuovi smartphone pieghevoli e dei nuovi smartwatch di Samsung e oggi si torna a parlare di Samsung Galaxy Z Flip4 in relazione alla batteria e di Samsung Galaxy Watch5 con riferimento alla tecnologia di ricarica wireless.

Dopo che nei giorni scorsi si era parlato del sistema operativo con cui il produttore sudcoreano porterà al debutto la nuova coppia di pieghevoli, questa volta manca all’appello l’altrettanto chiacchierato Samsung Galaxy Z Fold4, pertanto dobbiamo accontentarci dei successori degli ottimi Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione).

Samsung Galaxy Z Flip4: ecco la batteria (rectius batterie)

L’ultimo leak avente per protagonista Samsung Galaxy Z Flip4 attiene alla batteria, anche se sarebbe più corretto usare il plurale, e non manca neppure una foto reale dello smartphone a conchiglia, ritratto da chiuso.

Ebbene, stando alle informazioni riportate dalla fonte, Samsung Galaxy Z Flip4 potrà contare su una batteria da ben 3.700 mAh complessivi, supportata da una ricarica rapida via cavo fino a 25 W e wireless fino a 10 W. Il dato è notevole per uno smartphone con questo particolare form factor e a quanti si stiano giustamente interrogando su come abbia fatto il produttore ad inserire una batteria del genere in uno smartphone di tipo clamshell la risposta arriva direttamente dalle foto riportate di seguito: il dispositivo verrà equipaggiato con due batterie prodotte da Samsung SDI, di cui una con una capacità di 2555 mAh e una con una capacità di 1040 mAh, il totale fa 3595 mAh, per una capacità nominale attesa di 3700 mAh. Rispetto al precedessore Samsung Galaxy Z Flip3 5G, si tratterebbe di un upgrade notevole: ben 400 mAh in più.

Infine, ecco un riassunto della probabile scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip4 seguita da una foto reale del dispositivo (ne trovate altre in questo nostro articolo precedente):

display principale sAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz

display esterno da 2,1 pollici sAMOLED

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna

fotocamera anteriore: 10 MP

fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP (UW)

Android 12 con One UI 4.1.1

batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida a 25 W e ricarica wireless a 10 W.

Samsung Galaxy Watch5 con una ricarica wireless più rapida?

La seconda indiscrezione interessante riguarda l’altrettanto attesa nuova serie di smartwatch del brand, i chiacchieratissimi Samsung Galaxy Watch5. In particolare, in mezzo a tanti possibili upgrade della dotazione tecnica, tra cui anche quello probabile relativo alla batteria, potrebbe essercene anche un altro correlato, riguardante più precisamente la tecnologia di ricarica wireless supportata.

Di recente, i model number dei possibili tre modelli — che, in attesa di informazioni più precise, possiamo chiamare Samsung Galaxy Watch5, Samsung Galaxy Watch5 Classic e Samsung Galaxy Watch5 Pro — erano stati confermati dalla FCC, il che vuol dire che alla presentazione ufficiale potrebbero mancare non più di un paio di mesi.

In aggiunta a questo, si apprende ora che la Federal Communications Commission ha testato anche un nuovo caricabatterie wireless insieme ai nuovi smartwatch. Tale accessorio presenta lo stesso model number — ER-OR900 — di quello avvistato alla RRA il mese scorso e la FCC rivela ora che lo stesso supporta la ricarica rapida a 10 W (5V/2A).

Se stessimo parlando di un caricabatterie wireless per smartphone, tale informazione potrebbe passare anche in secondo piano, visto che tali basette sono progettate per funzionare con una varietà di dispositivi e non tutti dotati della stessa rapidità di ricarica. Con gli smartwatch il discorso è diverso: di solito i caricabatterie sono progettati per modelli specifici. Ebbene, questo vuol dire che, mentre finora nessun Galaxy Watch si era spinto oltre i 5 W, la serie Samsung Galaxy Watch5 potrebbe supportare la ricarica rapida a 10 W. Se così non fosse, sappiamo quantomeno che il produttore sta già pensando a questa novità per un futuro modello, magari per la serie del 2023.

Per maggiori dettagli sulle specifiche, sulle colorazioni e sulle date di lancio di questi dispositivi, vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

