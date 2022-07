A dieci giorni dalla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni e le anticipazioni relative alla nuova generazione di smartwatch del colosso coreano.

E così nelle scorse ore i due device sono apparsi in una nuova galleria di immagini rendering che ci permettono di osservare il loro design da ogni lato, confermando quanto emerso sino a questo momento.

Ecco la serie Samsung Galaxy Watch5 in nuove immagini

Le seguenti immagini ci mostrano 2 Samsung Galaxy Watch5 Pro e 3 Samsung Galaxy Watch5 in varie colorazioni e da diverse angolazioni, permettendoci così di osservare anche le differenze estetiche tra i due modelli.

Queste immagini confermano le indiscrezioni secondo cui il modello base dovrebbe essere venduto in tre colorazioni (differenti a seconda della cassa da 40 mm o da 44 mm) mentre la versione Pro dovrebbe essere lanciata sul mercato in due sole colorazioni (nera e grigia).

La scorsa settimana in Rete grazie a un rivenditore sono anche emersi quelli che potrebbero essere i prezzi di lancio della nuova generazione di smartwatch di Samsung: stando a tale leak, si potrebbe partire da circa 260 euro per il modello base (40 mm con connettività Bluetooth) per arrivare a circa 430 per la versione Pro.

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy Watch5 sarà presentata ufficialmente in occasione dell’evento Samsung Galaxy Unpacked del 10 agosto, atteso appuntamento che potrà essere seguito in diretta e che avrà come principali protagonisti Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4, ossia la nuova generazione di smartphone pieghevoli del colosso coreano.

Per scoprire se le indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento si riveleranno corrette non ci resta altro da fare che avere pazienza ancora per dieci giorni, con la speranza che il produttore coreano possa farci qualche gradita sorpresa per quanto riguarda i prezzi della sua nuova generazione di smartwatch.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS