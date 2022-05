Continuano a trapelare indiscrezioni, spesso in contraddizione tra loro, sui prossimi Samsung Galaxy Watch5 attesi per l’estate. Secondo un nuovo rapporto, gli utenti affezionati all’iconica ghiera girevole degli smartwatch Samsung potrebbero rimanere delusi dalle scelte effettuate dal produttore.

Nel frattempo, Samsung ha fatto registrare un impressionante aumento del 46% delle spedizioni di smartwatch nel primo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: niente ghiera girevole?

Ghiera o non ghiera: questo è il problema. E sembra essere un problema reale per Samsung che, basandoci su un tweet del solito Ice Universe, potrebbe abbandonare la soluzione iconica dei propri smartwatch a partire dal prossimo Samsung Galaxy Watch5 Pro, deludendo così gli affezionati. Analizzando meglio la situazione, il tweet di cui parliamo è scritto in risposta a un utente speranzoso che Samsung possa mantenere l’iconica ghiera rotante, invece di sostituirla con una soluzione di qualità inferiore.

Unfortunately, the galaxy watch5 Pro will disappoint you — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2022

Secondo rumor più datati, il prossimo Samsung Galaxy Watch5 Pro dovrebbe essere dotato di una gigantesca (in ambito smartwatch) batteria da 580 mAh. Questo dettaglio, unito al tweet citato in precedenza, fanno sì che l’ipotesi di una Samsung al “bivio” sia più che accreditata, con il produttore sudcoreano costretto a scegliere tra dotare lo smartwatch di una batteria maggiorata o mantenere la ghiera girevole: appare infatti molto difficile che Samsung possa implementare entrambe le soluzioni perché, per come stanno attualmente le cose, ci troveremmo di fronte a uno smartwatch dalle dimensioni quantomeno generose.

Dilemma a parte, sappiamo che i prossimi Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro saranno realizzati con materiali premium, e che saranno dotati di display OLED, GPS, certificazione IP, sensori per misurazione della temperatura della pelle e per il fitness. La piattaforma su cui si baseranno gli smartwatch, ovviamente, sarà ancora una volta Wear OS, nato dagli sforzi congiunti di Samsung e Google.

Samsung: spedizioni di smartwatch aumentate 46% nel Q1 2022

A proposito di Wear OS, sembra che sia stata proprio la nuova piattaforma a fare la fortuna di Samsung che, con i Galaxy Watch 4, ha abbandonato il proprio sistema operativo Tizen in favore del nuovo sistema basato su Android. Questa transizione ha convinto molti utenti ad acquistare uno dei Samsung Galaxy Watch4 o Galaxy Watch4 Classic, probabilmente i migliori smartwatch che il produttore sudcoreano abbia mai presentato.

Secondo i più recenti dati di mercato, Samsung ha registrato un +46% relativo alle spedizioni di smartwatch nel primo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: il dato assume ancor più valore se consideriamo che il mercato globale degli smartwatch, tra Q1 2021 e Q1 2022, ha registrato un aumento delle spedizioni pari al 13%; per Samsung, banalmente, la crescita è più repentina.

Stando agli ultimi dati di Counterpoint Research, a dominare il mercato degli smartwatch c’è ancora Apple che si prende la fetta più grossa con il 36,1% delle spedizioni complessive nel primo trimestre 2022 (con Apple Watch 7 a trainare il carro); Samsung ha rafforzato la seconda posizione in graduatoria, raggiungendo il 10,1% delle spedizioni complessive grazie alla sempre crescente popolarità dei suoi smartwatch (trainati, come detto dai Galaxy Watch4).

Samsung è intenzionata a mantenere questo slancio in tutto il 2022 e negli anni a seguire: i prossimi Samsung Galaxy Watch5 potrebbero essere il tentativo di attacco definitivo ad Apple; vedremo se lo faranno con o senza ghiera rotante. Non dimentichiamoci, tuttavia, che alla festa si unirà presto anche il Google Pixel Watch.

