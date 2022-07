Mentre stanno già circolando le prime indiscrezioni su Z Fold5 e Z Flip5, un nuovo leak svela quest’oggi la data di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. I prossimi smartphone pieghevoli del produttore sono vicini, anche se ci sarà da attendere ancora una manciata di settimane.

Ecco quando dovrebbero essere presentati e lanciati Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 sono tra i dispositivi più attesi di questo periodo, e anche quest’anno i nuovi pieghevoli vedranno la luce durante il mese di agosto. La fonte è una delle più affidabili e si tratta di Evan Blass (@evleaks): attraverso un tweet ha diffuso l’immagine che vedete qui in basso, che include la data del prossimo Galaxy Unpacked e di conseguenza quella di presentazione dei due prodotti. L’invito include la data di mercoledì 10 agosto 2022 e mostra il profilo di Galaxy Z Flip4, anche se un po’ sfocato.

Precedenti indiscrezioni parlavano di un’apertura dei preordini per il 16 agosto e di una vendita aperta dal 26 dello stesso mese. A questo punto ci sembrano entrambe date plausibili e perfettamente coerenti con una presentazione ufficiale fissata per il 10. Riteniamo che Samsung possa anche aprire i preordini il giorno stesso del Galaxy Unpacked, come fatto lo scorso anno: Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G sono stati svelati e proposti in preordine l’11 agosto e sono stati lanciati il 27 del mese, quindi con le stesse tempistiche.

Per il momento Samsung non ha rilasciato dettagli ufficial sulla data di presentazione dei prossimi smartphone pieghevoli, ma siamo certi che avremo conferme di quanto trapelato nel giro di qualche giorno al massimo. Curiosi di scoprire cos’ha in serbo il produttore sud-coreano per Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4? Non resta che attendere poco più di tre settimane. Quanto state aspettando i nuovi pieghevoli?

In copertina Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Flip3 5G