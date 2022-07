Nei giorni scorsi è emerso che il tanto atteso evento di lancio di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 è in programma per mercoledì 10 agosto 2022 e in queste ore è arrivata la conferma ufficiale da parte del colosso coreano.

Samsung Galaxy Unpacked il 10 agosto 2022

Il Samsung Galaxy Unpacked August 2022 si svolgerà il 10 agosto alle 15,00 (ora italiana) e, aspetto ancora più importante, potrà essere seguito in diretta streaming attraverso i consueti canali del colosso coreano.

Gli utenti che desiderano scoprire cosa Samsung ha in serbo per loro potranno sfruttare una delle tre seguenti alternative:

Cosa possiamo aspettarci dall’evento

Il colosso coreano non ha fornito dettagli ufficiali sui protagonisti dell’evento del 10 agosto ma non vi sono dubbi che a dividersi la scena saranno principalmente i nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda, Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Ecco come il produttore coreano descrive l’evento:

L’innovazione non riguarda solo idee radicali; si tratta di sbloccare nuove esperienze che trasformano in meglio la nostra vita quotidiana. Innovazioni significative vanno oltre la tecnica e forniscono una piattaforma su cui la nostra vita quotidiana diventa più ricca e versatile, aprendoci a possibilità più grandi che mai.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, device che dovrebbero consentire al colosso coreano di rafforzare la propria posizione nel settore degli smartphone pieghevoli e tenere staccata la concorrenza.

Sarà interessante scoprire se verranno confermate le indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche emerse in queste settimane e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung.

Probabilmente le novità che Samsung ha in serbo per noi non si limiteranno ai due telefoni e potrebbero esserci anche altri device che il produttore lancerà il 10 agosto. Ancora un po’ di pazienza.

