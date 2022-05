Nei prossimi mesi Samsung dovrebbe “aggiornare” la sua offerta in ambito smartwatch lanciando la nuova generazione della serie di punta dell’azienda, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di Samsung Galaxy Watch5.

Considerate le prestazioni che la serie Samsung Galaxy Watch4 è in grado di garantire agli utenti, non c’è da stupirsi se le aspettative su quella che prenderà il suo posto siano piuttosto elevate e lo scorso mese si è fatta strada anche l’ipotesi che il colosso coreano implementi una funzionalità desiderata da tante persone, ossia la possibilità di misurare la temperatura corporea.

Una brutta notizia per chi attende Samsung Galaxy Watch5

La pensa diversamente l’analista Ming-Chi Kuo, che su Twitter ha voluto dire la sua per quanto riguarda la possibilità che la funzionalità termometro sia presente sui nuovi smartwatch di Samsung.

Secondo l’analista, Apple potrebbe riuscire a implementare tale funzionalità in Apple Watch Series 8, sempre a condizione che riesca ad ottimizzare il relativo algoritmo in tempo per il lancio ufficiale, cosa non così scontata.

C’è da considerare, infatti, che a rendere molto difficoltosa l’implementazione di una simile funzione vi è il fatto che la temperatura della pelle varia rapidamente a seconda dell’ambiente esterno e, dato che uno smartwatch non può supportare la misurazione della temperatura interna in termini di hardware, diventa fondamentale poter fare affidamento su un algoritmo eccellente che dia un valido supporto.

Ming-Chi Kuo conferma che anche il team di Samsung sta provando a implementare la funzione di misurazione della temperatura corporea negli smartwatch dell’azienda ma dubita che possa riuscire nell’impresa entro il momento in cui avverrà il lancio di Samsung Galaxy Watch5 (in programma per l’estate, probabilmente nel mese di agosto) e ciò proprio a causa della difficoltà di sviluppare un algoritmo adeguato alle esigenze.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

* * * nella foto in alto Samsung Galaxy Watch4 Classic

