Samsung svelerà i suoi nuovi smartphone pieghevoli all’evento Galaxy Unpacked che terrà il prossimo 10 agosto. Con l’avvicinarsi del lancio spuntano sempre più indiscrezioni su questi dispositivi e ora sono trapelati anche i presunti prezzi in Europa di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, oltre ai prezzi degli smartwatch Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro.

Emergono i prezzi in Europa di Samsung Galaxy Z Fold4 e Flip4, Watch5 e Watch5 Pro

Il noto informatore OnLeaks ha da poco pubblicato su Twitter i presunti prezzi in Francia dei prossimi dispositivi Samsung. Samsung Galaxy Z Fold4 costerebbe 1.799 euro nella versione 256 GB e 1.919 euro nella versione 512 GB, mentre Samsung Galaxy Z Flip4 costerebbe 1.109 euro nella versione 128 GB e 1.169 euro nella versione 256 GB.

Samsung Galaxy Watch5 con cassa da 40 mm costerebbe 299 euro in versione Bluetooth e 349 euro in versione 4G, mentre il modello con cassa da 44 mm costerebbe 329 euro in versione Bluetooth e 379 euro in versione LTE. Samsung Galaxy Watch5 Pro con cassa da 45 mm avrebbe un prezzo di 469 euro in versione Bluetooth e di 499 in versione 4G/LTE. Tra le molte voci di corridoio circola anche quella relativa al fatto che gli imminenti smartphone pieghevoli Samsung potrebbero perdere la “Z”.

In copertina: Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3

Leggi anche: Migliori smartphone pieghevoli, la classifica del mese