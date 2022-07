Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla crescita esponenziale degli smartwatch con sistema operativo Wear OS di Google e, dato che i simboli di questo exploit sono stati senza dubbio Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic, non sorprende tutta l’attesa che già aleggia attorno alla nuova serie Samsung Galaxy Watch5.

Mentre infatti Pixel Watch debutterà ufficialmente in autunno, l’approdo sul mercato del primo smartwatch Made by Google sarà con ogni probabilità preceduto dalla presentazione dei nuovi modelli di Samsung: il produttore sudocoreano ha già fissato l’appuntamento per l’annuncio dei nuovi pieghevoli e, seguendo lo stesso copione dello scorso anno, durante tale evento si dovrebbe parlare anche di wearable.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: autunomia da riferimento?

Come abbiamo visto nelle settimane precedenti, i successori della serie Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione) saranno — a meno di ribaltoni — due: Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro. Di entrambi i modelli abbiamo parlato in tempi non sospetti per la comparsa in rete dei primi render, così come per le indiscrezioni sui prezzi di listino europei e su varianti e colorazioni. In questa sede, però, vogliamo occuparci in modo specifico del modello Pro e di una sua caratteristica tecnica già molto chiacchierata: la batteria.

È da mesi, infatti, che si vocifera di un importante upgrade della batteria in arrivo con Samsung Galaxy Watch5 Pro, che dovrebbe poter contare sia su una batteria maggiorata che su una ricarica wireless più rapida. Ebbene, un’altra piccola conferma è arrivata proprio oggi: il leaker Ice universe, sempre molto bene informato sulle novità di casa Samsung, ha pubblicato un tweet tanto breve quanto interessante: “L’autonomia di Galaxy Watch5 Pro può raggiungere almeno 3 giorni”.

Com’è noto, l’autonomia è solitamente un punto debole degli smartwatch di fascia alta: quelli più ricchi di funzioni — se usati davvero — difficilmente superano la giornata di utilizzo. Con un’autonomia del genere, Samsung Galaxy Watch5 Pro potrebbe davvero fare la differenza.

***In copertina Samsung Galaxy Watch4 Classic