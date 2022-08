Samsung Galaxy Watch5 con ricarica più rapida, nuovi dettagli sui prezzi

Quando manca una settimana esatta al Galaxy Unpacked 2022, evento nel corso del quale vedranno la luce non soltanto i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, ma anche nuove cuffie true wireless di fascia alta e gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5, sono emerse nuove interessanti indiscrezioni sul conto di questi ultimi, con particolare riferimento alla tecnologia di ricarica rapida e ai prezzi di listino.

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare dei nuovi attesissimi smartwatch di Samsung, che saranno chiamati a raccogliere la pesante eredità dei tuttora ottimi Samsung Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione del modello Classic): dal design che non ha praticamente più nulla da nascondere al nuovo programma “Galaxy Early Birds to Go” che in Corea del Sud permetterà a qualche utente di provarli gratuitamente per qualche giorno prima di decidere se acquistarli oppure no, senza dimenticare i dettagli sulle colorazioni che verranno proposte.

Serie Samsung Galaxy Watch5: ricarica (più) rapida via USB-C

Finanche gli argomenti più specifici, oggetto delle indiscrezioni di cui parliamo in questa sede, erano già stati affrontati. Per quanto riguarda la parte della dotazione tecnica avente a che fare con batteria e tecnologia di ricarica, si era detto della probabile presenza di una batteria maggiorata e di una ricarica wireless più rapida, con conseguente capacità dei Samsung Galaxy Watch5 di fare la differenza in questo ambito.

Ebbene, adesso il noto leaker SnoopyTech ha pubblicato su Twitter una serie di immagini che ritraggono il nuovo caricabatterie rapido della serie Samsung Galaxy Watch5, contraddistinto dalla presenza di un connettore USB-C e dal supporto alla ricarica rapida a 10 W, che dovrebbe consentire di ricaricare il 45% della batteria del wearable in appena 30 minuti (per una ricarica completa servirebbe poco più di un’ora). Rispetto alla generazione attuale — che usa un connettore USB-A, si ferma a 5 W e impiega 110 minuti per una ricarica completa — si tratterebbe di un salto di qualità notevole.

Quanto è appena emerso si sposa alla perfezione con le informazioni del mese di giugno, quando vi avevamo riportato il test di un nuovo caricabatterie con ricarica rapida a 10 W (5V/2A) da parte della FCC (Federal Communications Commission).

Serie Samsung Galaxy Watch5: nuovo leak sui prezzi

La seconda indiscrezione dei primi giorni di agosto 2022 attiene ai prezzi di listino con cui Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro si presenteranno sui vari mercati.

Anche in questo caso la fonte delle informazioni è il leaker SnoopyTech, che ha parlato su Twitter dei prezzi canadesi dei due smartwatch, calcolando poi di conseguenza i probabili prezzi per gli Stati Uniti. Ecco il quadro della situazione che — a detta dell’informatore — gli utenti canadesi si troveranno dinanzi agli occhi: il modello base Samsung Galaxy Watch5, nella versione da 40 mm, dovrebbe avere un prezzo di 349 CAD, mentre per acquistare il modello da 44 mm occorrerebbero 389 CAD; gli utenti desiderosi di avere il massimo faranno bene a tenersi pronti, perché il modello di punta Samsung Galaxy Watch5 Pro (da 45 mm) dovrebbe avere un prezzo di listino di ben 559 CAD.

Questi prezzi in dollaro canadese, in realtà, vogliono dire poco per noi, ma la fonte ha calcolato quelli che dovrebbero essere i corrispettivi statunitensi, ovvero: 271 USD per il modello base, 300 USD per Watch5 da 44 mm e 435 USD per il modello Pro.

Nessuno di questi dati, comunque ci tocca da vicino, visto che i prezzi di listino europei della serie Watch5 erano già stati oggetto di un leak a fine luglio. Come vi avevamo raccontato a tempo debito, Samsung Galaxy Watch5 40 mm dovrebbe costare 259,98 euro, mentre per il modello da 44 mm occorrerebbero 286,90 euro; più alta la spesa per Samsung Galaxy Watch5 Pro che, nella versione da 45 mm con connettività Bluetooth, dovrebbe costare 430,90 euro.

Per adesso queste sono indiscrezioni, ma tra una settimana sapremo tutto in via ufficiale.