L’evento Galaxy Unpacked di Samsung si avvicina, la community di appassionati non vede l’ora di scoprire cosa il colosso coreano abbia in serbo per i propri utenti; c’è grande attesa nei confronti di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, ma anche per Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro e non solo.

Un altro dispositivo è atteso dai fan, si tratta delle nuove cuffie TWS del brand, le Galaxy Buds 2 Pro di cui oggi abbiamo un’indicazione riguardo il prezzo di vendita.

Trapela il presunto prezzo di vendita delle Galaxy Buds 2 Pro

Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di dare un’occhiata ai render 3D delle prossime cuffie di Samsung, nelle tre colorazioni ad oggi note, ora grazie ad una fonte anonima dei colleghi di 9to5Google possiamo farci un’idea del possibile prezzo di vendita.

Secondo la fonte le Galaxy Buds 2 Pro avranno un prezzo di lancio di 229,99 dollari, 30 dollari in più rispetto al modello originale e 80 dollari in più rispetto alle attuali Galaxy Buds 2.

Le informazioni circa le cuffie non sono molte al momento ma, secondo alcune voci, sembra che Samsung voglia implementare l’audio a 24 bit sui nuovi auricolari, cosa che non andrà comunque a stravolgere l’esperienza utente.

Qualora il prezzo di vendita indicato fosse corretto, bisognerà vedere come le Galaxy Buds 2 Pro usciranno dal confronto con i principali rivali, ovvero Pixel Buds Pro (200 dollari) e Apple AirPods Pro (vendute con un prezzo di listino di 250 dollari).

Alcune conferme sulle colorazioni di Watch 5 e Watch 5 Pro

I più attenti fra voi ricorderanno un articolo di giugno in cui si ipotizzavano, secondo alcune indiscrezioni, le colorazioni disponibili per i prossimi smartwatch del colosso coreano; ora la stessa fonte di cui sopra ci dà qualche conferma.

Galaxy Watch 5 nella versione da 40 mm dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni oro, grigio e argento, il modello da 44 mm invece nelle varianti blu, grigio e argento. Per quanto riguarda la versione Pro, questa dovrebbe essere lanciata sul mercato in due sole colorazioni, nero e grigio.

Non ci resta che attendere l’evento Galaxy Unpacked per scoprire, qualora Samsung abbia intenzione di presentare in tale sede le nuove cuffie, se le informazioni trapelate finora sono corrette o meno.

In copertina Samsung Galaxy Buds Pro