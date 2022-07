Nella giornata di ieri, Google aveva rilasciato le patch di sicurezza di luglio 2022 per i suoi Pixel e subito dopo, per rimediare alla carenza di novità del nuovo aggiornamento, ha pensato bene di regalare agli utenti tre nuovi sfondi della serie Curated Culture, che ora sono già disponibili al download per chiunque lo desideri.

Un anno fa, nel mese di luglio, il colosso di Mountain View aveva regalato ai propri utenti dei nuovi sfondi celebrativi della Giornata Internazionale dell’Amicizia, quest’anno invece ha preferito qualcosa di meno impegnato e più estivo: i tre nuovi sfondi Curated Culture sono immancabilmente molto vivaci e colorati, hanno per protagonista una simpatica ranocchia — no, non è la Froggy di Google — presentano descrizioni analoghe al netto dell’azione (“Grinnin”, “Vibin” e “Smilin”).

“Adventurin’ is great, but it’s just so, so fun when accompanied by your best (froggy) buddies.” – Aubii of Autumnalwood.

I tre sfondi, visibili nella galleria seguente, sono stati curati dall’artista Aubii (@autumnalwood), che vanta un grande seguito sui social, ecco la sua pagina Instagram.

Previous Next Fullscreen

Si tratta dell’edizione numero diciassette della serie di sfondi Curated Culture di Google, della quale vi abbiamo parlato a più riprese nei mesi scorsi. Allo stato attuale la galleria in questione comprende un totale di oltre 50 sfondi, che sono disponibili per tutti gli smartphone Made by Google dai Google Pixel 3 ai Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione).

Potrebbe interessarti anche: Come va il Google Pixel 6 a distanza di 7 mesi e Perché ho scelto Pixel 6 abbandonando Xiaomi dopo tanto tempo