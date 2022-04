Con quasi un anno di ritardo rispetto ai modelli Google Nest Hub e Google Nest Hub Max, finalmente anche Google Nest Hub 2 accoglie la clock face avente per protagonista la simpatica rana Froggy (aka Google Weather Frog).

Era infatti il mese di maggio 2021 quando la mascotte delle previsioni meteo tanto amata dagli utenti Android faceva il suo debutto sugli smart display di Google grazie alla nuova opzione Cornice digitale.

Per chissà quale motivo, la casa di Mountain View aveva reso la clock face con Froggy disponibile sullo smart display con Google Assistant di prima generazione e su quello di taglia extralarge, ma non su quello più nuovo.

Finalmente la funzione — nella quale confluiscono tante informazioni utili, come orario, meteo (temperatura e icona delle condizioni correnti) e qualità dell’aria — è disponibile anche per i possessori di Google Nest Hub 2. La star dello show, manco a dirlo, è la mascotte Google Weather Frog (il cui nome ufficiale è Froggy), la quale viene vista in vari simpatici sfondi che riflettono orario e condizioni meteo del momento. Alcuni esempi comprendono Froggy che campeggia o che guarda attraverso un telescopio, o ancora che si rilassa in un’amaca. In linea generale si tratta di sfondi statici, tuttavia quando l’utente interagisce con Nest Hub — sia tramite touch che semplicemente avvicinandosi (Ultrasound sensing) — viene riprodotta una breve animazione.

Questa funzione, che ovviamente non è nulla di rivoluzionario ma regala una piccola dose di buon umore, è stata avvistata su Google Nest Hub 2 con il firmware Chromecast 1.56.290464 con la versione software 46.32.13.418036576. La fonte ci tiene a precisare che il dispositivo su cui la novità è stata avvistata è iscritto al programma Preview.

Per impostare questa nuova photo frame esistono due metodi:

il primo, più semplice, consiste nell’usare il comando “Hey Google, cambia Cornice digitale” e sceglierla direttamente dallo smart display; il secondo prevede di usare l’app Google Home (per Android o iOS), individuare il dispositivo, entrare nelle Impostazioni, selezionare Cornice digitale > Sperimentale e poi attivare il toggle “Google Weather Frog”.

