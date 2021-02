Google, per celebrare il “Mese della storia dei neri”, una ricorrenza molto importante negli USA (e non solo) in cui durante il mese di febbraio si celebra l’importanza e la storia delle migrazioni dei popoli africani, ha rilasciato un nuovo set di wallpaper a tema tramite un aggiornamento lato server.

Tre wallpaper per celebrare la storia dei neri

Il set “Cultura selezionata” – triste traduzione 1:1 di Curated Culture -, è caratterizzato dalla presenza di tre wallpaper evidentemente realizzati per rappresentare gli elementi costitutivi di questa importante ricorrenza. Per accedere alla categoria Cultura selezionata basta semplicemente tenere premuto su un’area vuota della home screen di uno smartphone Google Pixel, e scegliere fra le seguenti immagini realizzate da Melissa Koby:

On the hill: trovare la gioia e la bellezza nonostante le sfide;



Give Flowers: un omaggio ai sogni dei nostri antenati e ai giorni più luminosi;

Mony One People: celebrare percorsi di vita diversi.

I wallpaper stilizzati vedono come protagonisti persone di colore con un grande sole giallo sullo sfondo.

I wallpaper sono disponibili su Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. Purtroppo, non facendo parte della collezione di wallpaper disponibili tramite l’applicazione Wallpaper di Google, non è possibile impostarli anche su altri device Pixel e non.

