Il team di Google continua a rilasciare di tanto in tanto nuovi sfondi dedicati ad occasioni particolari e a importanti temi sociali, immagini grazie alle quali i possessori di uno dei telefoni Google Pixel (o anche di altri smartphone) hanno la possibilità di personalizzare la schermata principale del proprio device.

E con Android 12, che introduce lo stile Material You e i colori dinamici (funzionalità in virtù della quale lo sfondo impostato sul device va a influenzare alcuni elementi dell’interfaccia), la scelta della giusta immagine assume un’importanza ancora più elevata.

Questi sono i nuovi sfondi Pixel Curated Culture

La nuova serie di sfondi Pixel Curated Culture rilasciati da Google è dedicata alla “Giornata internazionale delle persone con disabilità” (venerdì 3 dicembre) ed è costituita da tre immagini realizzate dall’artista Dana Kearley.

Queste le tematiche trattate dai tre nuovi sfondi diffusi dal colosso di Mountain View:

Disability Diversity – tutte le disabilità sono diverse ed è importante dare alla propria ciò di cui ha bisogno

– tutte le disabilità sono diverse ed è importante dare alla propria ciò di cui ha bisogno Disability and Nature – vai in un parco, trascorri più tempo con la natura e concediti un po’ di amore

– vai in un parco, trascorri più tempo con la natura e concediti un po’ di amore Disability Pride – non importa quale sia la tua disabilità o come ti definisci, sei fantastico

Questi tre nuovi sfondi vanno a fare compagnia agli altri 30 rilasciati dal team di Google negli ultimi mesi e dedicati ad altri importanti temi sociali, come ad esempio “La giornata internazionale della donna”, “La giornata mondiale della salute mentale” e “Il mese del patrimonio ispanico”.

Così com’è avvenuto per i precedenti sofndi, anche queste immagini non sono particolarmente ottimizzate per Google Pixel 4a,Pixel 4a 5G, Pixel 5 o Pixel 6, non tenendo conto del foro nel display per la fotocamera frontale.

I possessori degli smartphone Google Pixel possono trovare questi sfondi nell’app Sfondi e Stile di Google mentre chi ha un altro smartphone può scaricarli dalla galleria sopra.