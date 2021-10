In attesa di capire se e quali nuovi sfondi per esaltare il Material You verranno portati sui vecchi Google Pixel dall’aggiornamento ad Android 12, ci sono tre nuovi sfondi della collezione “Curated Culture” già disponibili (e pronti per il download per tutti).

Se il mese scorso vi abbiamo mostrato il nuovo sfondo che Android 12.1 porterà nell’AOSP e poche ore fa quelli inediti della serie Google Pixel 6, adesso ne vediamo tre che stanno già facendo capolino sui Pixel delle precedenti generazioni.

Google Pixel: sfondi per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Come ogni anno, il 10 ottobre verrà celebrata la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Come spiegato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), lo scopo della giornata è quello di accrescere la consapevolezza sui problemi riguardanti la salute mentale in tutto il mondo e dare voce agli sforzi in atto a sostegno di tale delicata tematica. Chi opera nel settore avrà la possibilità di parlare del proprio lavoro, oltre che di quello che occorre ancora fare per far sì che la cura della salute mentale diventi una realtà per tutte le persone del mondo.

Ebbene, il tema dominante dei nuovi sfondi illustrati dall’artista KimiKimo (on Instagram) è proprio questo e sono stati rilasciati proprio a ridosso della Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day) 2021. Ecco qualche dettaglio in più e a seguire gli sfondi pronti per essere scaricati:

Take A Break : “Persino il Sole ha bisogno di un po’ di tempo per riposare dopo una lunga giornata. Un gentile promemoria a prendersi una pausa”.

: “Persino il Sole ha bisogno di un po’ di tempo per riposare dopo una lunga giornata. Un gentile promemoria a prendersi una pausa”. Support : “Se stai lottando con la salute mentale, è okay chiedere aiuto”.

: “Se stai lottando con la salute mentale, è okay chiedere aiuto”. Love Yo’Self: “Sii gentile con te stesso. Tieni in alto il tuo cuore. Mostra a te stesso l’amore incondizionato che meriti”.

