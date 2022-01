Uno dei principali punti di forza di Android è rappresentato dalla grande possibilità di personalizzazione che questo sistema operativo garantisce agli utenti e ciò sin dalle sue prime release e, pertanto, non c’è da stupirsi se anche il team di Google voglia dare il proprio contributo, pubblicando di tanto in tanto dei nuovi sfondi con cui i possessori di smartphone Google Pixel (e anche di altri brand) possono rendere più piacevole alla vista il proprio device.

Material You è una delle colonne portanti di Android 12 sugli smartphone Google Pixel e ciò questo rende la scelta dello sfondo ancora più importante, in quanto grazie alla funzionalità dei colori dinamici va ad influenzare tutta l’interfaccia del device.

Google offre un’ampia selezione di sfondi sui suoi telefoni e nelle scorse ore le opzioni disponibili sono aumentate con l’aggiunta di tre nuove immagini, per gentile concessione di Daren Thomas Magee di Real Fun Wow.

I tre nuovi sfondi della serie “Curated Culture” si caratterizzano per un design particolare e che potrebbe non essere di gradimento per tutti gli utenti, soprattutto per quanto riguarda il loro stile (mentre le tonalità cromatiche ben dovrebbero adattarsi all’interfaccia di Android 12):

Come scaricare i nuovi sfondi Google Pixel

I possessori di uno smartphone di Google (a partire da Google Pixel 3) possono trovare queste tre nuove immagini nell’app Sfondi e stili, all’interno della sezione “Curated Culture”.

Ma le nuove immagini pubblicate da Google possono essere usate anche per personalizzare gli smartphone di altri produttori ed è possibile scaricarle a risoluzione piena (4.096 x 4.096 pixel) attraverso i seguenti link (quindi andranno impostate come sfondo in base alle funzionalità di ciascun brand):

Ricordiamo, infine, che se siete alla ricerca di uno dei tanti sfondi di Google, potreste trovare ciò che fa al caso vostro seguendo questo link.

