Xiaomi non è esattamente il primo OEM Android che viene in mente quando si parla di aggiornamenti software, tuttavia il produttore cinese, che in questo momento sta puntando forte sui flagship della serie Xiaomi 12 — trovate a questi link le nostre recensioni di Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X —, non si è dimenticato nelle generazioni precedenti: ecco allora che ci sono dei nuovi update da segnalare per Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10 Pro e anche per il meno famoso Redmi K30S Ultra.

Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Pro, Redmi K30S Ultra: le novità degli aggiornamenti

Il trio protagonista di questi aggiornamenti è dunque composto da due smartphone a marchio Xiaomi e un Redmi. Senza ulterori indugi, andiamo a scoprirne le novità con una premessa: per uno di essi è in distribuzione un major update molto atteso, gli altri due si segnalano per una solerzia piuttosto insolita per il produttore.

Xiaomi Mi 10 5G: Android 12 con MIUI 13 Global Stable

Quello in roll out per Xiaomi Mi 10 5G è senza dubbio l’aggiornamento più interessante trattato in questa sede. Il flagship Xiaomi di due generazioni fa sta infatti ricevendo il major update comprensivo di Android 12 e della MIUI 13 in versione Global Stable. Più precisamente, nei giorni scorsi il produttore cinese ha segnalato prima la MIUI-V13.0.5.0.SJBEUXM — dunque per il modello europeo —, contrassegnandola come Partial Release e precisando che il roll out non riguarda alcuni mercati (Polonia, Francia e Germania) e poi ha avviato il roll out anche per il modello global: anche qui un rilascio parziale della build MIUI-V13.0.4.0.SJBMIXM.

Fatte queste precisazioni, è proprio da quest’ultima che apprendiamo maggiori dettagli sull’update: si tratta di una build Stable Beta, dunque con disponibilità ancora ridotta, il file OTA pesa ben 3,5 GB e sono presenti delle nuove patch di sicurezza, ferme tuttavia ad aprile 2022. Ecco il changelog ufficiale dell’aggiornamento:

(System) Version: V13.0.4.0.SJBMIXM | Android 12 Stable MIUI based on Android 12 Updated Android Security Patch to April 2022. Increased system security. (Wallpaper) New: “Crystallization” super wallpapers New: “Crystallization” live wallpapers (More features and improvements) New: Apps can be opened as floating windows directly from the sidebar New: A new widget ecosystem with app support Optimization: Improved overall stability Optimization: Enhanced accessibility support for Phone, Clock, and Weather Optimization: Mind map nodes are more convenient and intuitive now.

Xiaomi Mi 10 Pro e Redmi K30S Ultra hanno già le patch di sicurezza di giugno

Oggi è il sesto giorno del mese di giugno 2022 e se stessimo parlando di altri produttori — i.e. Samsung o Google — non ci sorprenderemmo più di tanto nel vedere in distribuzione le patch di sicurezza del mese corrente, tuttavia qui si parla di Xiaomi e Redmi e quindi la sorpresa per la celerità della distribuzione è innegabile.

Ebbene, Xiaomi Mi 10 Pro e Redmi K30S Ultra (che dopotutto, non è altro che uno Xiaomi Mi 10T sotto mentite spoglie) stanno ricevendo in queste ore le patch di sicurezza di giugno 2022. Se questa è la buona notizia, quella cattiva è che in entrambi i casi l’aggiornamento è di esclusiva pertinenza del mercato cinese, non si fa menzione delle varianti global.

Detto questo, Xiaomi Mi 10 Pro (China) riceve la build V13.0.4.0.SJACNXM (Android 12) con un update da 4,7 GB, mentre Redmi K30S Ultra la V13.0.5.0.SJDCNXM (Android 12) con un update da 4,6 GB. In entrambi i casi si tratta di build Stable Beta e il changelog (segnalato da MIUI Updates Tracker) è molto breve:

(System)

Updated Android Security Patch to June 2022. Increased system security.

Come aggiornare smartphone Xiaomi e Redmi

Come spiegato volta per volta, non tutti questi aggiornamenti sono già disponibili anche in Europa e per tutti gli utenti, in ogni caso potete effettuare una verifica manuale di disponibilità tramite il solito percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Leggi anche: migliori smartphone Android di giugno 2022