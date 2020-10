Giusto qualche ora fa avevamo parlato di una notizia importante circa il prezzo di Redmi K30S, ed in queste ore l’azienda ha ufficialmente svelato il nuovo smartphone con un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Redmi K30S, versione rebrandizzata di Xiaomi Mi 10T, si pone come uno tra gli smartphone Android più economici a montare il processore Qualcomm Snapdragon 865.

Design e specifiche Redmi K30S

Il design di Redmi K30S è quindi la copia esatta di quello di Xiaomi Mi 10T, ad eccezione del branding a livello del telaio posteriore. Le linee stondate restano praticamente identiche, così come l’estrema ottimizzazione delle cornici e la presenza di una fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra.

Frontalmente è presente un bel pannello IPS da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate da 144 Hz – il sensore per le impronte digitali è ovviamente laterale -, mentre al suo interno come detto è presente il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il comparto hardware è decisamente degno di nota, merito della RAM LPDDR5 da 8 GB e dello storage UFS 3.1 da 128 e 256 GB (non espandibile), mentre lato autonomia può invece contare su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

IL comparto fotografico non si fa mancare nulla con un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore macro da 5 MP. Completa anche la parte relativa alla connettività con il supporto al dual SIM, 5G/4G, Wi-Fi 6, NFC, GPS e ovviamente Android 10 con la MIUI 12.

Scheda tecnica

Display IPS da 6,67 pollici Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, 20:9, supporto HDR10+, MEMC, 650 nits di luminosità massima;

processore Qualcomm Snapdragon 865;

8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB UFS 3.1 di storage;

fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.89, sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 123°, sensore macro da 5 MP;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W;

dual SIM, 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS;

dimensioni: 165.1 x 76.4 x 9.3 mm;

peso: 216 grammi;

Android 10 con la MIUI 12.

Prezzo e disponibilità Redmi K30S

Redmi K30S è disponibile nelle colorazioni Cosmic Black e Lunar Silver in varie versioni ai seguenti prezzi:

8 + 128 GB a 2599 yuan, circa 327 euro ;

; 8 + 256 GB a 2799 yuan, circa 352 euro.

Per la festività del “giorno dei single” prevista in Cina per il prossimo 11 novembre, l’azienda proporrà lo smartphone a 2299 yuan (289 euro) per la variante con 8 + 128 GB e 2499 yuan (315 euro) per quella da 8 + 256 GB.