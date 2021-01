Samsung ha presentato Galaxy Tab Active3 lo scorso settembre come un tablet Android robusto in grado di offrire una lunga autonomia per soddisfare determinate esigenze lavorative in ambienti come cantieri edili e fabbriche. Il nuovo tablet di Samsung ora è ufficialmente in vendita.

Samsung Galaxy Tab Active3 offre un display da 8 pollici ed è protetto da una scocca che può resistere a cadute da 1,5 metri di altezza e da 1,2 senza custodia, inoltre il tablet include anche una S Pen impermeabile per garantire produttività anche nelle condizioni più impegnative.

Il tablet dispone di pulsanti di navigazione fisici e lo schermo è progettato per accettare input anche quando si indossano i guanti, inoltre la modalità DeX offre un’esperienza di connessione desktop con o senza il dock.

Le prestazioni sono in mano al SoC Exynos 9810 affiancato da 4 GB di RAM, mentre il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 13 MP con flash LED e una fotocamera frontale da 5 MP utile per videochiamate e riunioni virtuali. Samsung Galaxy Tab Active3 esegue Android 10 e include una batteria rimovibile da 5.050 mAh.

Disponibilità e prezzo di Samsung Galaxy Tab Active3

Samsung Galaxy Tab Active3 è ufficialmente in vendita su Samsung.com a partire da 489 dollari per la variante solo Wi-Fi con 64 GB, mentre la versione con connettività LTE costa 589 dollari. E’ prevista anche una versione con 128 GB di storage, la cui variante Wi-Fi costa 509 dollari, ma sembra essere disponibile solo per i clienti business di Samsung.