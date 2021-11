OPPO continua ad ampliare il proprio portafoglio di smartphone e lancia un nuovo modello dedicato a chi è alla ricerca di un telefono di fascia media: stiamo parlando di OPPO A95.

Si tratta della versione 4G di uno smartphone che il produttore asiatico ha già lanciato nella variante dotata di connettività 5G e rispetto alla quale non presenta grandi differenze.

Le principali caratteristiche di OPPO A95

Il nuovo smartphone di OPPO è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 662 e può contare su un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 60 Hz, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e un notch in alto a desta, ove trova posto una fotocamera frontale da 16 megapixel.

OPPO A 95 è uno smartphone che vuole garantire buone prestazioni, così come ci viene ricordato dal quantitativo di RAM disponibile, pari a 8 GB LPDDR4X mentre per quanto riguarda lo spazio di archiviazione gli utenti si dovranno accontentare di 128 GB.

Posteriormente il comparto fotografico può fare affidamento su tre sensori: a quello principale da 48 megapixel fanno compagnia un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro e un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità. Probabilmente è il comparto imaging quello per il quale gli utenti dovranno essere pronti a fare qualche rinuncia.

A completare la dotazione del nuovo smartphone di OPPO vi sono una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e l’interfaccia personalizzata ColorOS 11, basata su Android 11 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google).

OPPO A95 farà il suo esordio in Malesia nelle colorazioni Glowing Starry Black e Glowing Rainbow Silver ad un prezzo pari, al cambio, a circa 230 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche nei Paesi europei.

