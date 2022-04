Ci sono nuovi aggiornamenti per i Galaxy S21 e altri Samsung, Xiaomi e OnePlus

I primi giorni del mese di aprile 2022 non sono stati particolarmente carichi di aggiornamenti software per smartphone Android — abbiamo visto soprattutto l’annuncio delle nuove patch di sicurezza mensili da parte di Google, Huawei e Samsung —, tuttavia oggi c’è tanta carne al fuoco per diversi modelli Samsung, OnePlus e Xiaomi, con un’ottima notizia per un Redmi di fascia bassa. Senza ulteriori indugi, scopriamo tutte le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, M62, A42, A50: le novità degli aggiornamenti

Nella sezione di questa raccolta dedicata ai modelli Samsung troviamo un po’ di tutto, tra nuove versioni della One UI, patch di sicurezza di questo mese e del precedente.

L’ex serie flagship composta da Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra sta ricevendo le patch di sicurezza di aprile 2022: il roll out della versione firmware G99xxXXS4CVCG è già in Europa (a partire dalla Germania). Per le novità della Security Maintenance Release (SMR) di questo mese di rimandiamo al nostro articolo dedicato di questa mattina.

Per i modelli Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy A42 5G è necessario riavvolgere il nastro di un mese: per entrambi sono in roll out le patch di sicurezza di marzo 2022, per il secondo con la versione firmware A426U1UEU3AVC1. distribuita negli USA e per il primo con la versione A505FNXXS9CVC2 già arrivata in Europa con un OTA da 140 MB (la base rimane e rimarrà Android 11 con One UI 3.1). Per maggiori dettagli su queste patch di sicurezza vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Samsung Galaxy M62 è il meno famoso del lotto, ma anche il destinatario dell’aggiornamento più interessante: sta ricevendo la One UI 4.1 con base Android 12. La versione firmware M625FXXU2BVC3 è in roll out in Brasile, Indonesia, Arabia Saudita e UAE e include anche le patch di sicurezza di marzo 2022. Ricordiamo che, in linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

OnePlus Nord CE 2 5G: le novità dell’aggiornamento

OnePlus Nord CE 2 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo un nuovo minor update: non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma alcuni utenti del forum ufficiale lo hanno già segnalato. Per il nuovo medio di gamma del brand è in distribuzione la versione OxygenOS A.11, con un file OTA da 260 MB e le patch di sicurezza di marzo 2022. La distribuzione è partita dall’India e il changelog riporta le seguenti novità:

System Improved system stability Updated Android Security Patch to 2022.3

Camera Optimized camera experience.



Xiaomi Mi Note 10 e Redmi 9T: le novità degli aggiornamenti

Partiamo da Redmi 9T: nel suo caso non c’è un aggiornamento già in roll out, tuttavia c’è un’ottima notizia: sebbene di solito i modelli economici del brand non vadano oltre un major update, pare che questo farà eccezione. Lanciato con Android 10, lo smartphone non sembrava destinato a ricevere Android 12, tuttavia adesso è stata avvistata la build 22.4.2, basata proprio su tale versione del robottino e in test internamente per la variante global di Redmi 9T. Naturalmente questo sarà l’ultima versione Android del dispositivo, anche se non è escluso che possa andare persino oltre la MIUI 13. Secondo la fonte, comunque, ci vorranno 3 o 4 mesi per il roll out.

Da un aggiornamento avvistato a uno distribuito (per ora per i Mi Pilot): Xiaomi Mi Note 10 riceve la MIUI 13. L’update è in roll out in Cina, ma purtroppo alla base della nuova versione della MIUI c’è ancora Android 11. Il file OTA pesa 3 GB e porta la versione firmware 13.0.1.0.RFDCNXM, eccone il changelog completo:

Highlights

New: Privacy camera for face recognition and protective watermarks for images

New: Introducing comprehensive anti-fraud protection mechanisms

New: All-new Mi Sans system font with better readability

New: “Crystallization” super wallpapers

New: A new widget ecosystem with app support and personalization options

New: New features for performing tasks seamlessly on multiple connected devices

Optimization: Improved overall stability

Widgets

New: A new widget ecosystem offers lots of items that can make your Home screen more informative

New: New gorgeous widgets for system and third party apps

New: Lots of customizable widgets, including different clocks, signatures, and sticker

More features and improvements

New: Apps can be opened as floating windows directly from the sidebar

Optimization: Enhanced accessibility support for Phone, Clock, Weather, and Themes

Optimization: Privacy protection, secure web browsing, and better feed

Optimization: Mind map nodes are more convenient and intuitive now

System

Stable MIUI based on Android 11

Come aggiornare smartphone Samsung, OnePlus e Xiaomi

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già in roll out in Italia, in ogni caso potete provare a cercarli manualmente tramite i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.