La giornata di oggi vede protagonista OPPO, che sta rilasciando aggiornamenti per diversi smartphone della sua “flotta”: sono in distribuzione update importanti per OPPO Reno4 e Reno4 Pro, OPPO Reno7 Pro 5G, OPPO Reno 10x Zoom e OPPO Reno Ace. Andiamo a scoprire le novità.

Novità aggiornamento OPPO Reno4 e Reno4 Pro

Iniziamo da OPPO Reno4 e Reno4 Pro, che dopo un mesetto di fase beta stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ufficiale alla ColorOS 12 basata su Android 12. Si parte da India e Indonesia, ma nel giro di qualche settimana l’update dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone sparsi per il mondo.

Le novità in arrivo sono parecchie e comprendono un rinnovamento generale dell’interfaccia, tra icone, quick settings e app di sistema, e le funzionalità introdotte da Google con Android 12, tra le quali Privacy Dashboard e gli indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera. Per OPPO Reno4 e Reno4 Pro potrebbe trattarsi dell’ultimo grosso aggiornamento: gli smartphone sono stati infatti lanciati nel luglio 2020 con Android 10.

Novità aggiornamento OPPO Reno7 Pro 5G

Al via in queste ore il reclutamento di beta tester tra i possessori di OPPO Reno7 Pro 5G per il programma di aggiornamento alla ColorOS 12 e ad Android 12. Per il momento riguarda la Cina e l’India ed è stato annunciato attraverso un post sulla community ufficiale: le registrazioni proseguiranno fino al 31 marzo 2022 e prevedono di trovare 5000 volontari.

Per poter accedere gli utenti devono essere alla versione C.12/C.13 (India) o almeno alla A.18 (Cina). Le novità saranno parecchie, con l’introduzione di Privacy Dashboard, gli indicatori di utilizzo di fotocamera e microfono e tutti i miglioramenti pensati dalla casa cinese (icone, interfaccia, efficienza energetica e così via).

Novità aggiornamenti OPPO Reno 10x Zoom e Reno Ace

In Cina è stato aperto il programma beta della ColorOS 12 per i possessori di OPPO Reno 10x Zoom e OPPO Reno Ace. Il programma di test è a numero chiuso e riguarda i primi 600 volontari che hanno scelto di aderire in queste ore. Nelle release iniziali potrebbero essere presenti diversi bug, ma siamo certi che nel giro di qualche settimana il software verrà affinato a dovere e rilasciato a livello globale. Per poter accedere gli utenti devono avere a bordo il firmware F.11/F.12.

Come aggiornare OPPO Reno4, Reno4 Pro, Reno7 Pro 5G, Reno 10x Zoom e Reno Ace

Per aggiornare OPPO Reno4 e Reno4 Pro è possibile recarsi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software“. Per quanto riguarda OPPO Reno7 Pro 5G, Reno 10x Zoom e Reno Ace ci sarà da attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani sulle versioni stabili: i programmi beta sono per ora disponibili sono in Cina o in India.

