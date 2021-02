Qualche giorno dopo la presentazione in India di Galaxy F62, Samsung ne presenta la versione internazionale denominata Samsung Galaxy M62. Le due varianti sono assolutamente indistinguibili sul piano estetico e pure su quello hardware, con le caratteristiche “salienti” di Galaxy F62 che vengono riproposte a bordo di Galaxy M62.

Il pensiero non può che andare alla titanica batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 25 watt e al SoC, l’Exynos 9825 di Samsung che in passato ha trovato posto nientemeno che su Samsung Galaxy Note 10. Importanti le presenze di un set di memorie soddisfacenti – 6 oppure 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna – con le possibilità di espansione affidate allo slot per le microSD, e le dimensioni abbondanti – 6,7 pollici – del display AMOLED con risoluzione Full HD+.

Quattro le fotocamere sul retro, con la principale da 64 megapixel, una ultra wide da 12, una macro da 5 ed un sensore di profondità da 5 megapixel, mentre quella posta sul fronte è da 32 megapixel. Il lettore di impronte digitali trova posto invece sul fianco, inglobato nel pulsante di accensione e spegnimento. Trovate l’elenco completo delle specifiche tecniche in questo articolo.

Non sappiamo ancora nulla in merito alla disponibilità italiana e sul prezzo a cui, eventualmente, sarà proposto. Ma torneremo ad affrontare l’argomento, per cui tornate a leggerci.