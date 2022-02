In questo momento gli smartphone Google Pixel in funzione e aggiornati alla versione più recente del sistema operativo Android sono almeno dieci milioni, a confermarlo sono i numeri dell’applicazione dedicata Security Hub.

Security Hub lega il proprio debutto ai più nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro e nei giorni scorsi ha tagliato il traguardo dei dieci milioni di download dal Google Play Store, tuttavia non è il caso di entusiasmarsi troppo o di giungere a conclusioni affrettate.

La nuova dashboard che si può trovare entrando in Impostazioni e poi nella sezione Sicurezza fa capo proprio all’app Security Hub e presenta quattro possibili stati contrassegnati con appositi colori: “No problems found” e “Security can be improved” di colore verde, “Security may be at risk” di colore giallo/arancio e “Security is at risk” di colore rosso.

Le voci riportate subito sotto — Find My Device, Screen lock, Advanced settings, etc. —, invece, elencano gli eventuali problemi rilevati e aiutano l’utente a capire cosa fare per risolverli.

Il motivo per il quale neppure Google dovrebbe esultare più di tanto per il traguardo dei dieci milioni di download, comunque, è presto detto: come vi abbiamo raccontato mesi addietro, l’app Security Hub non è più un’esclusiva di Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione), ma è disponibile ufficialmente anche per i modelli Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 4a, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL aggiornati ad Android 12.

E infatti l’app aveva già superato i 5 milioni di download sul Play Store a novembre, non molti giorni dopo l’annuncio della sua più estesa disponibilità.

Di solito Google oscura questi numeri per le app esclusive dei Pixel (come la Google Fotocamera), comunque i dieci milioni segnalati a partire da ieri sono un’indicazione approssimativa di quanti Pixel aggiornati ad Android 12 ci sono attualmente in circolazione. Approssimativa in quanto tra gli smartphone menzionati qui sopra non figurano Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, che pure sono aggiornati ad Android 12 ma sono privi di alcune funzioni più recenti.

Questi numeri non sarebbero così interessanti se Google dichiarasse i dati ufficiali delle vendite dei Pixel — che ultimamente stanno andando molto bene —, ma purtroppo non lo fa.

Security Hub è scaricabile dal Play Store tramite il badge sottostante, ma solo se possedete uno smartphone compatibile.

