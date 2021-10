Security Hub inizia a farsi vedere anche sui “vecchi” Google Pixel: la nuova funzione che riunisce in un unico posto diverse impostazioni legate alla sicurezza dello smartphone ha debuttato con Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, ma a quanto pare non sarà esclusiva di questi ultimi.

Non solo Pixel 6: Security Hub arriva anche sugli altri Google Pixel

Security Hub centralizza tutte le impostazioni di sicurezza, mostrando lo stato degli aggiornamenti e delle patch e permettendo di gestire PIN, sblocchi, permessi, localizzazione del dispositivo e non solo. Fa parte delle novità che abbiamo visto con la presentazione di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, ma a quanto pare è in arrivo sugli altri smartphone di Big G con Android 12.

Security Hub ha debuttato come app sul Google Play Store qualche giorno fa, ma solo in queste ore un rollout via server sta portando la novità su altri smartphone, partendo dai Google Pixel 5 e Pixel 5a. Per ora nessuna traccia su altri modelli, ma a questo punto diamo per scontato il suo arrivo su tutta la gamma di prodotti Google Pixel aggiornati ad Android 12 (e magari non solo).

Avete già ricevuto Security Hub sul vostro Google Pixel? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso. Nell’attesa potete passare per la pagina dedicata sul Google Play Store seguendo il badge.

