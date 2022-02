Ci eravamo lasciati a ottobre con un generico “prima parte del 2022”, senza alcuna data precisa, e ora eccoci qua, a distanza di poco meno di 4 mesi, a comunicarvi che è giunto il momento di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro in Italia, ufficialmente.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro disponibili in Italia

Da oggi, infatti, come da comunicato stampa di Google, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono disponibili all’acquisto ufficialmente in Italia attraverso il Google Store in una delle colorazioni in cui sono stati annunciati, che sono ben tre per entrambi, ai prezzi in euro visti per gli altri paesi europei:

Google Pixel 6 in Stormy Black con 128 GB di storage al prezzo di 649 euro;

Google Pixel 6 Pro in Stormy Black con 128 GB di storage al prezzo di 899 euro.

Sfortunatamente, nonostante Google non abbia cambiato nulla rispetto alle vendite negli altri paesi europei, prezzi inclusi, non è prevista nessuna promozione per il lancio qui da noi e ciò significa che non c’è alcun regalo, a differenza di quanto è avvenuto in occasione della messa in vendita globale con le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 del valore di 400 euro.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono arrivati qui da noi in ritardo e per di più senza alcuna promozione per il lancio, dunque; almeno, e questo è già un aspetto positivo, sono stati mantenuti i prezzi, cosa tutt’altro che scontata quando si tratta di Google. Allora, chi di voi è pronto a correre sul Google Store per accaparrarsene uno?

Potrebbero interessarti: recensione Google Pixel 6 – recensione Google Pixel 6 Pro