Nelle scorse ore Google ha annunciato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre del 2021, mettendo in risalto il notevole successo fatto registrare dagli smartphone della serie Google Pixel e ciò a prescindere dai grandi problemi riscontrati dal colosso di Mountain View a causa della carenza di componenti (fenomeno che sta colpendo oramai da tanti mesi tutto il settore della tecnologia).

Il quarto trimeste, ossia quello che va da ottobre a dicembre, è quello probabilmente più importante per le aziende che operano nel campo della tecnologia, in quanto ricomprende anche il periodo delle festività natalizie e quest’anno Google ha avuto tre importanti device con cui affrontarlo: stiamo parlando di Google Pixel 5a e soprattutto di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Le vendite di smartphone Google Pixel volano

Nel commentare i risultati del quarto trimestre del 2021 il CEO di Google e Alphabet, Sundar Pichai, ci ha tenuto a sottolineare i notevoli miglioramenti raggiunti nel settore dell’intelligenza artificiale, grazie ai quali il colosso di Mountain View è in grado di offrire agli utenti e alle aziende esperienze sempre più ricche.

Sempre a dire di Pichai, tra gli aspetti più rilevanti degli ultimi tre mesi del 2021 vi sono il record di vendite trimestrali degli smartphone Google Pixel, l’aumento dei ricavi provenienti dagli annunci pubblicitari e la crescita del settore cloud.

Nel complesso, i ricavi dell’ultimo trimestre del 2021 hanno superato i 75 miliardi di dollari, con una crescita su base annua impressionante (nel quarto trimestre 2020 i ricavi sono stati pari a 56,89 miliardi di dollari).

Ricordiamo che Alphabet non fornisce i dati precisi per le vendite dei prodotti hardware, che sono inclusi in una categoria più ampia che ricomprende anche il Google Play Store e i ricavi non pubblicitari di YouTube. Ebbene, nel terzo trimestre del 2021 questa categoria ha fatto registrare ricavi per 8,16 miliardi di dollari, con un notevole aumento rispetto ai 6,67 miliardi di dollari del medesimo periodo del 2020.

E a rendere ancora più rilevante tale risultato vi è la disponibilità limitata della serie Google Pixel 6 (venduta al momento solo in pochi “fortunati” Paesi) e di Google Pixel 5a (commercializzato solo negli Stati Uniti e in Giappone).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento ai risultati finanziari di Google del primo trimestre del 2022 per scoprire se il trend di crescita proseguirà.

