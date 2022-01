È da poco iniziato il roll out di Android 12L Beta 2, seguendo la timeline annunciata nel mese di dicembre quando, con una mossa non del tutto prevista, Google ha rilasciato la versione di Android ottimizzata per tablet e smartphone pieghevoli.

Android 12L Beta 2 per la serie Pixel

Come potete vedere dallo screenshot sottostante, effettuato su un Pixel 5, la nuova versione viene rilasciata sotto forma di aggiornamento non particolarmente corposo. Nel caso di Pixel 5 è sufficiente scaricare un file di poco superiore ai 100 MB.

Android 12L Beta 2 rappresenta un importante passo verso la versione finale, il cui rilascio è previsto per il mese di marzo. A questo proposito infatti Google invita gli sviluppatori ad avviare i test di compatibilità per le proprie app, grazie alla finalizzazione delle API e degli elementi principali del sistema.

Nel mese di febbraio sarà rilasciata la terza e ultima beta, che di fatto segnerà la chiusura dello sviluppo e porterà agli sviluppatori la piattaforma pressoché definitiva, prima del rilascio agli utenti finali. Come sempre gli utilizzatori sono invitati a fornire feedback e a segnalare eventuali bug utilizzando l’Issue Tracker di Google, o attraverso la Android Beta Community su Reddit.

I file OTA, insieme alle Factory Image, sono già disponibili sul sito dedicato agli sviluppatori, e includono le patch di sicurezza di gennaio. A seguire i link per gli smartphone attualmente supportati, con l’eccezione rappresentata da Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro che per il momento non possono essere inseriti nel programma beta.