Ci sono nuovi smartphone ufficialmente compatibili col 5G di Iliad

A poco meno di un mese dall’ultima volta, Iliad è tornata ad aggiornare la lista degli smartphone ufficialmente compatibili con la sua rete 5G e tra i nuovi arrivati ci sono parecchi nomi di rilievo facenti capo a Samsung, Apple e Nokia.

Premesso che, naturalmente, l’assenza da questa lista non implica necessariamente che il vostro smartphone 5G non possa sfruttare la rete di ultima generazione dell’operatore, andiamo a scoprire quali nuovi smartphone sono sicuramente (e ufficialmente) compatibili.

5G Iliad: nuovi smartphone compatibili

Come detto in apertura, i nuovi arrivi sono tutti riferibili a tre brand: Samsung – con numerosi modelli, più e meno recenti, premium e non –, Nokia e Apple. Ecco la lista completa:

Ecco, dunque, la lista completa dopo l’ultimo aggiornamento:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro+

: P40, P40 Pro, P40 Pro+ OPPO : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11 5G, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11 5G, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto RAZR 5G, Moto G50, Moto G100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto RAZR 5G, Moto G50, Moto G100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G POCO : POCO F3

: POCO F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold3, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold3, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

Infine, non dimenticate che il 5G di Iliad copre al momento le seguenti città italiane: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.