Lo smartphone top di gamma del 2021 di Samsung, Galaxy S21 Ultra, è sul mercato già da diversi mesi e Apple, come sempre, ha aspettato il mese di settembre per svelare le proprie novità mobile che finalmente sono giunte sul mercato: iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Due smartphone che quest’anno sono praticamente identici, cambiando giusto le dimensioni e quindi la batteria e il display.

E’ arrivato dunque il momento di confrontare i due prodotti per eccellenza sul mercato: iPhone 13 Pro (e citeremo lungo la recensione anche la versione Pro Max nelle sue peculiarità) e Samsung Galaxy S21 Ultra, per valutare pregi, difetti e confrontare le varie specifiche tecniche ed esperienze, pur considerando che fra nemmeno 4 mesi dovrebbero uscire i nuovi Samsung Galaxy S22 e nel caso, ci torneremo sopra.

iPhone 13 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra: video confronto

Design e ergonomia

Esteticamente è scontato dire che sono due gioiellini, sia alla vista che al tatto. iPhone, anche quest’anno, resta un po’ conservativo e molto simile ai precedenti seppur ci siano delle differenze che ora vediamo, Samsung invece ha lavorato di più per rinnovarlo rendendo questo S21 Ultra decisamente più attraente rispetto ai Galaxy S20, che avevamo definito anonimi.

iPhone 13 Pro e Pro Max sono disponibili in questa nuova colorazione Sierra Blu ma le vere novità estetiche sono principalmente due: il modulo fotografico, ora più grande e importante seppur i sensori restino tutti e 3 da 12 megapixel, e il notch che è stato ridimensionato: meno largo ma leggermente più alto, questo obbligherà alcuni sviluppatori a dover aggiornare forzatamente le loro app per sistemare l’ingombranza di ulteriori 2px sui contenuti multimediali, ad esempio, come YouTube.

Tutto sommato restano i medesimi i commenti sull’ergonomia: gli spigoli vivi dei bordi di iPhone non ci fanno impazzire come sensazione tattile ma indubbiamente favoriscono una presa più salda, Galaxy S21 Ultra d’altro canto ha i bordi stondati, più piacevoli ma di conseguenza anche più scivoloso. Discorso comunque che lascia il tempo che trova, dato che per smartphone su queste cifre una cover a protezione è praticamente d’obbligo.

Ecco qualche numero sulle dimensioni effettive:

Samsung Galaxy S21 Ultra: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm e 227 grammi di peso;

iPhone 13 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.7 mm e 204 grammi di peso;

iPhone 13 Pro Max: 160.8 x 78.1 x 7.7 mm e 238 grammi di peso.

Ciò che però entrambi gli smartphone possono vantare comunque è la qualità costruttiva, i materiali e le rifiniture, che danno la giusta sensazione di pregio che prodotti del genere meritano. Sono entrambi certificati IP68 contro acqua e polvere e soprattutto sono totalmente allineati in termini di ricezione, ovvero prendono il segnale molto bene ma meno di S21 Ultra ad esempio, sia per quanto riguarda il 5G sia per quanto riguarda il 4G.

Sul fronte sicurezza nulla da recriminare poi, la scelta però è totalmente soggettiva: iPhone ha il solito Face ID veloce, scattante e pratico, finché non indossiamo una mascherina, in quel caso ci servirà un Apple Watch per sbloccare rapidamente, Samsung resta sul più conservativo sensore di impronte sotto al display, sicuro e reattivo anche lui.

Display

Proprio i display poi rappresentano la principale novità di entrambi i dispositivi: qui Apple ha finalmente risolto il gap che il mondo Android aveva creato. L’azienda californiana lo chiama ProMotion e, seppur non sia mai stato numericamente proclamato, è sinonimo di 120 Hz di refresh rate con variazione dinamica in base al contenuto riprodotto, proprio come sugli iPad Pro, proprio come su Galaxy S21 Ultra. Risolta questa discrepanza la qualità è ottima per entrambi, altamente definiti e soprattutto luminosi. Galaxy S21 Ultra può raggiungere un picco massimo di 1500 nits, gli iPhone 13 si fermano a 1200 ma sono più che soddisfacenti per far sembrare quasi scarsi i precedenti iPhone 12 Pro.

Vediamo i dettagli più tecnici:

Samsung Galaxy S21 Ultra: 6,8” Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak);

HDR10+, 1500 nits (peak); iPhone 13 Pro: 6,1” Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak);

HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak); iPhone 13 Pro Max: 6,7” Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak)

Vedere contenuti multimediali su entrambi è un piacere alla vista e all’udito, su entrambi i prodotti ci sono due speaker posizionati sopra e sotto belli potenti e squillanti che garantiscono una buona riproduzione sonora su entrambi i telefoni con anche presenza di bassi. Difficile dire chi sia migliore, hanno fatto entrambi un ottimo lavoro.

Caratteristiche

Samsung Galaxy S21, così come S21 Plus e S21 Ultra, internamente hanno il processore Exynos 2100 con processo produttivo a 5 nm e architettura simile allo Snapdragon 888 ovvero con 1 core dedicato alle alte prestazioni, 3 core per le prestazioni intermedie e 4 per i momenti di utilizzo meno intenso. D’altro canto iPhone 13 Pro ha il Bionic A15 con lo stesso processo produttivo ma diversa architettura ovvero due core ad alte prestazioni e 4 core medio-bassi.

Non ci girerò troppo intorno, il processore di Apple è effettivamente il più potente attualmente presente su un dispositivo mobile, a certificarlo ci pensano i benchmark come Geekbench:

iPhone 13 Pro Max Single-Core: 1,720 Multi-Core: 4,549

Samsung Galaxy S21 Ultra Single-Core: 1,134 Multi-Core: 3,322



C’è da dire però che l’Exynos 2100 è un processore uscito quasi un anno fa, vedremo se con l’Exynos 2200 Samsung riuscirà a fare di meglio o perché no, Google con il suo Whitechapel che sarà installato sui prossimi Pixel 6 e PIxel 6 Pro.

Galaxy S21 Ultra poi ha memorie UFS 3.1 e 12 GB di RAM mentre iPhone 13 Pro e 13 Pro Max ha memorie NVMe e 6 GB di RAM, scontato dire che si comportano ottimamente entrambi ma mentre iPhone 13 Pro non dà alcun segno di cedimento in termini di rallentamenti e impuntamenti, Galaxy S21 Ultra qualche incertezza la ha, ma giusto saltuariamente. Samsung ha sicuramente migliorato molto negli ultimi anni ma Apple, ora che poi ha aggiunto i 120 Hz di refresh rate, ha di nuovo raggiunto la vetta con animazioni fluide, ricche di dettagli e nessun tentennamento

Software: Android 12 vs iOS 15

Sull’aspetto software rimandiamo la discussione a quando arriverà il nuovo Android 12, dato che la serie iPhone 13 porta sul mercato l’ultimo aggiornamento di casa Cupertino ovvero iOS15. Scontato dire che sono entrambi software completissimi, anzi i più completi sul mercato in termini di funzione. Restano i classici pro e contro che poi vanno a decretare la propria preferenza per l’uno o l’altro sistema operativo.

Android è impeccabile nella gestione multitasking dove il Galaxy fa proprio di questo aspetto il suo punto forte e permette di tenere aperte molte app e di passare da una all’altra con grande facilità, in questo aiutato anche dalla memoria e dal software. iPhone invece ha sempre la tendenza a chiudere con molta facilità le app in background a volte facendoci perdere ciò che stavamo facendo.

Dal canto suo iPhone è la chiave che apre la porta del mondo di Apple, l’ecosistema della mela morsicata è una gabbia ma con tutti i comfort del caso. La sincronizzazione con gli altri dispositivi della mela rende la sincronizzazione e l’utilizzo congiunto molto più semplice ed efficace ma soprattutto zero perdite di tempo, sai che funziona ma soprattutto che funziona bene.

Così come spesso accade per i nuovi aggiornamenti di iOS, anche con iOS 15 alcune applicazioni terze si sono fatte trovare impreparate, come ad esempio Instagram dove i problemi e i bug nelle storie erano numerosi, dopo un paio di aggiornamenti però il tutto, questione di tempo dunque prima che tutti si adeguino alle nuove linee di Apple.

Fotocamere

Sulla fotocamera Apple iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono dotati di:

12 MP, f/1.5 , 26mm (grandangolare), 1.9µm , dual pixel PDAF, sensor-shift OIS;

, 26mm (grandangolare), , dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 12 MP, f/2.8, 77mm (teleobiettivo), PDAF, OIS, 3x zoom ottico;

12 MP, f/1.8 , 120˚, 13mm (ultra grandangolare);

, 120˚, 13mm (ultra grandangolare); TOF 3D LiDAR scanner (per la misurazione della profondità).

mentre Samsung Galaxy S21 Ultra:

108 MP, f/1.8, 24mm ( wide ) , 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS

24mm 1/1.33″, 0.8µm, Laser AF, 10 MP, f/2.4, 72mm ( telephoto ) , 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

1/3.24″, 1.22µm, 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom

10x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grandangolare), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video.

La comparativa dettagliata la trovate all’interno del video, allegato a inizio articolo.

In definitiva: Samsung Galaxy S21 Ultra è preferibile da chi scatta molto con la fotocamera ultra grandangolare oppure si vuole divertire coi vari livelli di zoom, mentre iPhone 13 Pro da chi fa molti video dove resta il migliore

Batteria e autonomia

Tutto questo multitasking estremo di Samsung Galaxy S21 ha ovviamente un prezzo e questo prezzo si chiama batteria. Precisiamo da subito che l’Exynos 2100 per Samsung è svoltante, i consumi eccessivi degli scorsi anni sono per fortuna un lontano ricordo ma l’attitudine conservativa di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max porta a garantire tra le 7 per il primo, e le 10 ore per il secondo, di display acceso, contro le 5 ore e mezzo di Galaxy S21 Ultra.

Tempi di ricarica pressoché gli stessi col supporto a 20W massimo per gli iPhone e 25W per il Samsung, ovvero poco più di 1 ora per la ricarica completa, entrambi supportano la ricarica wireless (a tecnologia MagSafe su iPhone), e Galaxy S21 anche la wireless inversa per ricaricare ad esempio delle cuffie e soprattutto entrambi non presentano il caricabatterie in confezione.

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12 Pro: chi è il migliore?

Concludiamo con i prezzi: iPhone 13 Pro parte da 1189 Euro nella versione da 128 GB e 1289 Euro nella versione Pro Max mantenendo dunque invariati i prezzo rispetto allo scorso anno, Samsung Galaxy S21 Ultra invece aveva un listino di 1279 Euro sempre da 128 GB e ormai lo si può trovare ad almeno 100 Euro in meno di norma, 2-300 Euro in meno nelle varie offerte.

Tralasciando la questione dimensionale, dove Galaxy S21 Ultra permane il più grande seppur non il più pesante (in questo senso “vince” iPhone 13 Pro Max con i suoi 138 grammi), mai come quest’anno non c’è un vincitore sul rapporto qualità prezzo.

Scegliere l’uno o l’altro dipende giustamente da come si preferisce utilizzare la tecnologia e soprattutto quali altri prodotti tech avete attorno a voi. Se si ha un macbook, un iPad o altri dispositivi della mela, può ovviamente risultare più interessante iPhone 12 Pro così da sfruttare tutte le funzionalità sinergiche tra i prodotti Apple.

Se invece avete computer Windows o semplicemente cercate un ecosistema più aperto, lo smartphone di Samsung è decisamente preferibile dove, grazie ad Android e alla sinergia tra Samsung e Microsoft, si possono trovare soluzioni alternative a ciò che offre Apple.

In ogni caso, qualunque decidiate di acquistare, difficilmente rimpiangerete la vostra scelta.