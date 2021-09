La lista di smartphone e tablet Android compatibili con il 5G Iliad si allunga ulteriormente con l’aggiunta di una serie di modelli. A supportare la rete di quinta generazione dell’operatore sono ora diversi altri device Samsung, Google, OnePlus, Sony, OPPO, Xiaomi, Nokia, Motorola e Vivo.

Ecco i nuovi dispositivi Android compatibili con il 5G Iliad

Come probabilmente saprete, Iliad offre ai clienti la possibilità di sfruttare la rete 5G con alcune delle sue offerte, tra le quali spicca quella da 9,99 euro al mese che include minuti ed SMS illimitati e 120 GB di Internet. Purtroppo non tutti gli smartphone e i tablet risultano compatibili con il 5G dell’operatore, che permette di raggiungere velocità in download fino a 855 Mbps.

La lista di dispositivi compatibili è consultabile sul sito ufficiale Iliad e si è allungata in queste ore, accogliendo diversi nuovi modelli Android. Ecco le novità:

Questa è dunque la lista completa aggiornata a disposizione sul sito Iliad, che comprende anche le novità elencate qui sopra:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro+

: P40, P40 Pro, P40 Pro+ OPPO : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11 5G, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11 5G, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto RAZR 5G, Moto G50, Moto G100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto RAZR 5G, Moto G50, Moto G100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G POCO : POCO F3

: POCO F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

Vi ricordiamo che il 5G di Iliad risulta disponibile in alcune aree delle città di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Potrebbe interessarti: le migliori offerte Iliad