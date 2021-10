Android 12 è arrivato finalmente nella versione stabile dopo qualche mese di Developer Preview e Beta. La nuova distribuzione del sistema operativo di Google è in rollout sugli smartphone da ieri sera e possiamo farvi scoprire tutte le migliori novità in video.

Tutte le novità di Android 12 in video tra design e funzionalità

Dalla serata di ieri, 19 ottobre 2021, Android 12 è in distribuzione a partire da tutti i dispositivi Google supportati, vale a dire Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, Google Pixel 4a e 4a 5G, Google Pixel 3 e 3 XL, Google Pixel 3a e 3a XL. Restano fuori, purtroppo, i Pixel di seconda generazione, il cui supporto si è ormai concluso.

Potevamo secondo voi non installare subito la nuova release sul nostro Google Pixel 5 (in attesa di mettere le mani sui Google Pixel 6)? Ovviamente no, e quindi dopo avervi raccontato l’intero percorso delle versioni di test (dalla Developer Preview alla Beta 5) possiamo finalmente svelarvi tutte le novità di Android 12 in video.

Come potete già immaginare si tratta di novità sia lato design, con tutti i cambiamenti relativi al Material You che abbiamo iniziato a conoscere in questi mesi, sia a livello di funzionalità, con tante nuove animazioni, menu, widget, possibilità di personalizzazione e così via. Senza anticiparvi altro vi lasciamo subito al video: ecco tutte le migliori novità di Android 12!

Potrebbe interessarti: recensione Google Pixel 5