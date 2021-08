I possessori di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra possono iniziare a sfregarsi le mani: la One UI 4 beta con base Android 12 è praticamente dietro l’angolo e arriverà ufficialmente a settembre.

Insomma, con Google che ha da poco rilasciato la beta 4.1 per i Pixel e viaggia spedita verso la release stabile, la palla passa ai vari OEM del panorama Android: se qualche ora fa abbiamo parlato della ColorOS 12 di OPPO, adesso diamo un’occhiata in casa Samsung.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra: One UI 4 beta con Android 12

Che il produttore sudcoreano sia attualmente al lavoro sulla nuova versione della One UI con base Android 12 non è né un mistero né una sorpresa: nei giorni scorsi sono emersi i primi indizi riguardanti un rilascio imminente e anche direttamente la serie Galaxy S21, che sarà ovviamente in cima alla lista dei modelli destinatari dell’aggiornamento.

Adesso, però, usciamo dal campo degli indizi per entrare in quello delle notizie ufficiali: quest’oggi, sul forum ufficiale coreano (link in fonte), Samsung ha confermato che il programma beta della One UI 4 per Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra riprova), Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra partirà nel mese di settembre 2021.

Sebbene allo stato attuale non sia stata ancora indicata una data precisa, è già un grosso passo in avanti rispetto all’ultima volta, quando Samsung si era limitata a dire che la prima build beta “is coming soon!“.

Insomma, la serie Galaxy S21 sarà la prima ad entrare nel programma beta della nuova One UI con base Android 12, ma non dovrebbe essere la sola: è altamente probabile che a farle compagnia ci sarà quanto meno la serie Samsung Galaxy Note 20. A prescindere da questo, una volta terminato il programma beta, sarà ben più lunga la lista degli smartphone Samsung che riceveranno la One UI 4 con base Android 12, vista anche la nuova politica del brand in tema di aggiornamenti.

